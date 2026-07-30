Tarjeta, efectivo o TAG: ¿qué opción te conviene para pagar casetas estas vacaciones?

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Adiós al efectivo: casetas de Guanajuato operarán con telepeaje Foto: Cuartoscuro.

Si planeas salir por carretera durante las vacaciones, elegir cómo pagar las casetas puede hacer la diferencia entre un viaje ágil o largas filas. Ya sea con TAG, tarjeta bancaria o efectivo, cada método tiene ventajas y desventajas según tu ruta, el tránsito y las formas de pago aceptadas en cada plaza de cobro. Además, se deben tener en cuenta los nuevos lineamientos del Servicio de Telepeaje IAVE en plazas de cobro administrados por Caminos y Puentes Federales (Capufe).

¿Qué conviene para pagar casetas en vacaciones?

Pago en efectivo

La ventaja de pagar en efectivo es que sigue siendo una de las modalidades aceptadas casi en todos lados, según la Guía del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“La ventaja de llevar dinero en efectivo es que una vez cambiado a la moneda local será aceptado en todas partes”, Guía del viajero de SRE

No es necesario tener una tarjeta bancaria a la mano para poder cubrir el costo de las casetas.

Entre las desventajas, se encuentran las largas filas que se requieren para poder cruzar la caseta. Además, de que, en algunas ocasiones, se requiere cambio para poder cubrir los costos.

Entre los aspectos que juegan en contra del dinero en efectivo es perderlo o ser víctima de un robo, de acuerdo con la Guía del Viajero de SRE.

“La desventaja es que existe la posibilidad de perder el dinero o ser robado. Por ello es recomendable tratar de guardar el dinero en las cajas fuertes de los hoteles. Asimismo, una buena práctica es dividir el efectivo y guardarlo en diferentes lugares de nuestro equipaje y pertenencias para evitar perderlo todo de una vez”, Guía del viajero de SRE

Tarjetas

La propia Secretaría de Relaciones Exteriores afirma que “las tarjetas bancarias son quizá la forma más segura de llevar dinero”, pues en caso de robo o extravío solo es necesaria una llamada al banco para poder cancelarla.

Sin embargo, también reconoce, entre sus puntos débiles que usar las tarjetas bancarias en el extranjero es que los bancos en general cobran comisiones altas.

Por su parte, César Francisco Duarte Rivera, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, explica que “como los recursos se encuentran de manera digital, se necesita una infraestructura para realizar ese tipo de transacción, lo que implica dar información, y es un riesgo de privacidad y de ciberataques”.

TAG

El pago de casetas con TAG resulta cómodo y rápido en algunas estaciones de pago. Por ello, entre las ventajas de su uso destacan:

Agiliza el tránsito en las plazas de cobro

Reduce el manejo de efectivo

Disminuye riesgos de robo o fraude

Sin embargo, no todo es beneficio en el uso del TAG pues, entre las desventajas se encuentran:

La vida útil. Se estima que sea de cinco años

Si presenta daños por mal uso debe ser reemplezado por uno nuevo

Se debe mantener actualizada la información de su cuenta en el Portal IAVE

En caso de cambiar de vehículo, sustituir el parabrisas o el dispositivo resulta dañado, se deberá dar de baja el TAG en el Portal IAVE antes de utilizar uno nuevo

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