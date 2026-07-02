Por “incumplimientos de seguridad”, Magnicharters pierde certificado aéreo

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Foto: Cuartoscuro

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) aseguró que la revocación del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos de Magnicharters se realizó con sustento técnico y jurídico, luego de que la aerolínea no acreditara el cumplimiento de diversas observaciones detectadas durante un proceso de supervisión.

La autoridad afirmó que la decisión tuvo como prioridad garantizar la seguridad aérea y proteger a las personas usuarias del transporte aéreo.

A través de un comunicado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reiteró que “la seguridad aérea no es negociable” y que todas las actuaciones se realizaron conforme a la ley y respetando el debido proceso.

La Agencia Federal de Aviación Civil informa: pic.twitter.com/BqA1lSpyKw — AFAC (@AFAC_mx) July 2, 2026

AFAC detectó incumplimientos en Magnicharters

La dependencia explicó que el procedimiento comenzó con una Verificación Mayor Extraordinaria realizada entre el 12 y el 16 de enero de 2026, durante la cual se identificaron diversos incumplimientos a la normativa aeronáutica.

Tras la inspección, la AFAC notificó a Magnicharters para que implementara las acciones correctivas correspondientes.

Sin embargo, al no comprobarse que las observaciones fueron atendidas, el 14 de abril de 2026 la autoridad ordenó la suspensión temporal de las operaciones de la empresa como una medida preventiva para preservar la seguridad operacional.

Revocación ocurrió tras concluir el procedimiento

La SICT informó que durante todo el proceso se respetó el derecho de audiencia de la empresa y se le otorgaron los plazos legales para presentar información y pruebas.

No obstante, la documentación entregada fue considerada insuficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Por ello, el 29 de junio de 2026, la AFAC determinó revocar el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos de Magnicharters.

La seguridad aérea, prioridad de la autoridad

La AFAC reiteró que sus decisiones se sustentan en evidencia técnica y dentro del marco legal, privilegiando la protección de los pasajeros y la seguridad del sistema aeronáutico nacional.

La autoridad subrayó que continuará aplicando las medidas necesarias para garantizar que las empresas que operan en el país cumplan con los estándares de seguridad establecidos.

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