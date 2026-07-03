¿Quién gana fuera de la cancha? México e Inglaterra en los datos que importan

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El primer duelo en índice de progreso social. Foto: UnoTV-IA

Con motivo del enfrentamiento entre México e Inglaterra, en los octavos de final de la Copa Mundial de Futbol 2026, te ofrecemos un comparativo que va más allá del futbol y que analiza el Índice de Progreso Social, entre otros factores. Spoiler, Inglaterra gana por goleada.

A partir de indicadores de organismos internacionales como el Banco Mundial, la OCDE y el Índice de Progreso Social de la plataforma México, ¿Cómo Vamos?, se revisan aspectos de economía, educación, salud, esperanza de vida, empleo, pobreza y calidad de vida para conocer las fortalezas y desafíos de cada nación.

El marcador social: 12 a 0, Inglaterra gana el partido del progreso social

En el Índice de Progreso Social (IPS), Inglaterra registra una calificación de 85.54 puntos, ubicándose en el puesto 18 del mundo, mientras que México presenta avances importantes, pero aún mantiene brechas significativas en varios indicadores sociales.

Indicador México Inglaterra Nutrición y salud básica 86.38 91.28 Agua y saneamiento 83.33 94.40 Vivienda 82.70 88.70 Seguridad 64.78 81.79 Educación básica 73.70 91.77 Información y comunicación 72.42 91.13 Salud 56.64 74.56 Calidad ambiental 66.61 90.98 Derechos y voz 50.28 82.54 Libertad y elección 77.81 87.74 Sociedad inclusiva 67.07 73.88 Educación avanzada 43.00 77.78

Marcador final del IPS:

Inglaterra: 12 componentes ganados

México: 0 componentes ganados

La mayor diferencia se observa en educación avanzada, derechos y participación ciudadana, calidad ambiental y salud, áreas donde los países desarrollados suelen concentrar mayores inversiones y mejores resultados institucionales.

Los resultados del IPS muestran que México ha logrado avances importantes en la última década, aunque persisten retos estructurales relacionados con seguridad, calidad educativa y acceso a oportunidades.

El otro partido: economía y calidad de vida

PIB per cápita

Inglaterra: 53,246 dólares por habitante.

53,246 dólares por habitante. México: alrededor de 14,000 dólares por habitante.

En términos económicos, un británico produce en promedio casi cuatro veces más riqueza que un mexicano cada año, reflejo de mayores niveles de productividad y salarios.

Esperanza de vida

Inglaterra: aproximadamente 81 años.

aproximadamente 81 años. México: alrededor de 75 años.

La diferencia responde principalmente al acceso a servicios de salud, prevención y menores niveles de violencia. Datos de la OCDE muestran que Reino Unido mantiene una ventaja sostenida en este indicador.

Empleo

Tasa de empleo en Inglaterra: cercana al 75%.

cercana al 75%. Tasa de empleo en México: alrededor del 61%.

México destaca por tener bajos niveles de desempleo abierto, pero enfrenta un desafío mayor: la informalidad laboral, que afecta a más de la mitad de los trabajadores.

Educación superior

La proporción de adultos con estudios universitarios es considerablemente mayor en Inglaterra, lo que se refleja también en el indicador de educación avanzada del IPS.

Pobreza

Mientras el Reino Unido enfrenta desafíos asociados al costo de vida y desigualdad regional, México mantiene niveles de pobreza multidimensional considerablemente más elevados, especialmente en el sur del país.

El silbatazo final

En este duelo quedó claro que si se disputa en indicadores sociales, económicos y de calidad de vida, Inglaterra aventaja a México.

Si bien los números son fríos, esto no significa que México esté perdiendo el partido del desarrollo. El Índice de Progreso Social muestra avances relevantes durante la última década, aunque también evidencia los retos pendientes en seguridad, salud, educación superior y fortalecimiento institucional.

Ahora bien, ya próximo al enfrentamiento en la cancha del estadio Ciudad de México, conocido como Estadio Azteca, el resultado deportivo dependerá del planteamiento de los técnicos, de la habilidad de los 22 jugadores y los 90 minutos, si no se van a tiempos extras o penaltis, y del apoyo del público. El balón rodará en el césped.

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