Profeco analiza mantequilla y margarina: estas 2 marcas incumplieron el estándar de calidad 

GENERANDO AUDIO...

Mantequilla. Foto: Cuartoscuro.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de un estudio realizado a 43 productos de mantequilla y margarina, en el que identificó incumplimientos en dos productos y evaluó aspectos como contenido de grasa, información comercial, contenido neto, sodio, sal y valor energético para ofrecer información a los consumidores antes de realizar una compra.

El análisis fue elaborado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor con el propósito de brindar elementos que permitan tomar decisiones de consumo informadas. La dependencia explicó que, aunque la mantequilla y la margarina suelen utilizarse para los mismos fines en la cocina, presentan diferencias en su composición, origen y proceso de elaboración.

Como resultado del estudio, dos productos presentaron incumplimientos relacionados con los estándares de calidad vigentes en México.

Profeco detectó incumplimientos en dos productos

El estudio identificó que el producto de la marca Gloria no debería denominarse mantequilla conforme al estándar de calidad NMX-F-729-COFOCALEC-2013, debido a que presenta una reducción en su contenido de grasa respecto de lo establecido para ese tipo de producto.

Asimismo, la margarina con sal de 90 gramos de Table Maid no contiene el contenido mínimo de grasa previsto en la norma NMX-F-108-SCFI-2016 para este tipo de alimentos.

La Procuraduría también señaló que los productos de Lurpak comercializados como mezclas con 64% de mantequilla y aceite de canola no cuentan con un estándar de calidad específico que regule esa categoría de productos. No obstante, precisó que esta situación constituye una referencia y no representa un incumplimiento obligatorio.

¿Cuál es la diferencia entre mantequilla y margarina?

De acuerdo con la información difundida por Profeco, la principal diferencia entre ambos productos radica en su origen.

La mantequilla, conforme al estándar NMX-F-729-COFOCALEC-2013, es un producto graso pasteurizado obtenido exclusivamente de la leche o de sus derivados, en forma de una emulsión de agua en grasa láctea.

En cambio, la margarina, de acuerdo con el estándar NMX-F-108-SCFI-2016, es una emulsión de consistencia líquida o plástica elaborada a partir de grasas y aceites comestibles, con la posibilidad de incorporar ingredientes opcionales y aditivos alimentarios.

Aunque ambos productos pueden emplearse en la preparación de alimentos, cada uno cuenta con especificaciones técnicas distintas establecidas en las normas aplicables.

¿Qué productos analizó Profeco?

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor evaluó un total de 43 productos, distribuidos de la siguiente manera:

18 mantequillas sin sal.

Seis mantequillas con sal.

Una mantequilla reducida en grasa sin sal.

Una mantequilla untable sin sal.

Una mezcla untable de mantequilla con aceite de canola sin sal.

Una mezcla untable de mantequilla con aceite de canola con sal.

Cinco margarinas sin sal.

Una margarina untable sin sal.

Una margarina light sin sal.

Una margarina reducida en grasa sin sal.

Cinco margarinas con sal.

Dos margarinas light con sal.

Las pruebas de laboratorio contemplaron la revisión de diversos parámetros para verificar el cumplimiento de la información proporcionada al consumidor.

Entre ellos se encuentran:

Información comercial.

Contenido neto.

Cantidad y tipo de grasa.

Contenido de agua.

Cloruro de sodio o sal común.

Sodio.

Contenido energético.

¿Qué resultados obtuvo el estudio de Profeco?

La Procuraduría informó que todos los productos evaluados cumplieron con el contenido neto declarado en su etiquetado.

Además, indicó que las muestras también coincidieron con el tipo de grasa informado en la tabla nutrimental y con el contenido de sal establecido en los estándares de calidad correspondientes.

Los incumplimientos detectados estuvieron relacionados con la denominación del producto en el caso de la mantequilla de Gloria y con el contenido mínimo de grasa en la margarina de Table Maid.

Recomendaciones de Profeco para comprar mantequilla y margarina

A través de la Revista del Consumidor, Profeco emitió una serie de recomendaciones para quienes adquieren estos productos.

La dependencia sugiere:

Leer el etiquetado antes de comprar.

Revisar la fecha de caducidad.

Comparar las opciones disponibles para elegir la que mejor se adapte a las necesidades del consumidor.

Conservar el producto en su envase bien cerrado.

Mantenerlo en refrigeración.

Evitar la exposición directa a la luz para prevenir su deterioro o enranciamiento.

Además, recordó que tanto la mantequilla como la margarina contienen cantidades importantes de grasas saturadas y grasas trans, por lo que recomendó moderar su consumo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.