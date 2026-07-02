Profeco revela cuáles son los mejores pantalones de mezclilla

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Profeco calificó pantalones de mezclilla. Foto: Cuartoscuro | Archivo

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 30 modelos de pantalones de mezclilla y concluyó cuáles son las mejores marcas y modelos. De los cuales, 13 con tela 100 % algodón y 17 con mezcla de fibras.

¿Cuáles son los mejores pantalones de mezclilla?

La Profeco analizó modelos de marcas como:

Cimarron

Furor

Big John

OGGI

Silver Plate

Yale

De acuerdo con la Revista del Consumidor, el análisis calificó como “Muy Bueno” 8 modelos de tela 100% algodón. Los modelos fueron:

Modelo BJPL26111106 de Big John

Modelo Maverick (regular) T101000683536 de Furor

Modelo Maverick (regular) T101000660332 de Furor

Modelo Croster suavizado de OGGI

Modelo Rocco 711 de Silver Plate

Modelo Rocco 712 de Silver Plate

Modelo 50501 Silverado Forte

Modelo 0107272030-19 de Yale

Además, la Revista del Consumidor también destacó que algunos pantalones con base 100% algodón también presentaron características como:

Ser un poco más grandes de lo que indican

Se encogen ligeramente

Se torcieron un poco

Mientras que otros más destacaron por no decolorar por lavado, por el frote y por ambas acciones.

Por otra parte, la Profeco también analizó los pantalones de mezclilla con tela a base de mezcla de fibras. Los 17 sometidos a pruebas fueron calificados como “Muy buenos”.

Entre los más duraderos, la Profeco destacó:

LEVI’S 510

OGGI Croster Holland suavizado

OGGI Ragnar RPV suavizado

Además, las autoridades destacaron que de los 17 modelos:

Tres calificaron Excelente en la prueba de durabilidad.

15 calificaron Excelente en la prueba de estiramiento y recuperación.

11 calificaron Excelente en la prueba de solidez del color al lavado.

9 calificaron Excelente en la prueba de solidez del color al frote.

Sin embargo, también hubo algunas prendas que presentaron medidas ligeramente mayores con relación a la talla que indicaban. Mientras que otros más se encogieron ligeramente.

¿Qué revisó la Profeco?

La Profeco determinó la calificación de los modelos de pantalones de mezclilla tomando en cuenta aspectos como:

Información comercial

Acabados en tela y confección

Verificación de talla

Distorsión de la prenda después del lavado (torque)

Cambio dimensional después del lavado

Resistencia a la decoloración (solidez del color)

Resistencia al uso (durabilidad)

Profeco emite recomendaciones para adquirir los mejores pantalones de mezclilla

Además de publicar los resultados de las pruebas, la Profeco emitió una serie de recomendaciones al momento de adquirir un pantalón de mezclilla.

Revisar y probar la prenda

Tomar en cuenta el peso de la tela

Lee la etiqueta

Lavarlos antes de estrenarlos

No exponerlos al sol

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