Profeco revela cuáles son los mejores pantalones de mezclilla
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 30 modelos de pantalones de mezclilla y concluyó cuáles son las mejores marcas y modelos. De los cuales, 13 con tela 100 % algodón y 17 con mezcla de fibras.
¿Cuáles son los mejores pantalones de mezclilla?
La Profeco analizó modelos de marcas como:
- Cimarron
- Furor
- Big John
- OGGI
- Silver Plate
- Yale
De acuerdo con la Revista del Consumidor, el análisis calificó como “Muy Bueno” 8 modelos de tela 100% algodón. Los modelos fueron:
- Modelo BJPL26111106 de Big John
- Modelo Maverick (regular) T101000683536 de Furor
- Modelo Maverick (regular) T101000660332 de Furor
- Modelo Croster suavizado de OGGI
- Modelo Rocco 711 de Silver Plate
- Modelo Rocco 712 de Silver Plate
- Modelo 50501 Silverado Forte
- Modelo 0107272030-19 de Yale
Además, la Revista del Consumidor también destacó que algunos pantalones con base 100% algodón también presentaron características como:
- Ser un poco más grandes de lo que indican
- Se encogen ligeramente
- Se torcieron un poco
Mientras que otros más destacaron por no decolorar por lavado, por el frote y por ambas acciones.
Por otra parte, la Profeco también analizó los pantalones de mezclilla con tela a base de mezcla de fibras. Los 17 sometidos a pruebas fueron calificados como “Muy buenos”.
Entre los más duraderos, la Profeco destacó:
- LEVI’S 510
- OGGI Croster Holland suavizado
- OGGI Ragnar RPV suavizado
Además, las autoridades destacaron que de los 17 modelos:
- Tres calificaron Excelente en la prueba de durabilidad.
- 15 calificaron Excelente en la prueba de estiramiento y recuperación.
- 11 calificaron Excelente en la prueba de solidez del color al lavado.
- 9 calificaron Excelente en la prueba de solidez del color al frote.
Sin embargo, también hubo algunas prendas que presentaron medidas ligeramente mayores con relación a la talla que indicaban. Mientras que otros más se encogieron ligeramente.
¿Qué revisó la Profeco?
La Profeco determinó la calificación de los modelos de pantalones de mezclilla tomando en cuenta aspectos como:
- Información comercial
- Acabados en tela y confección
- Verificación de talla
- Distorsión de la prenda después del lavado (torque)
- Cambio dimensional después del lavado
- Resistencia a la decoloración (solidez del color)
- Resistencia al uso (durabilidad)
Profeco emite recomendaciones para adquirir los mejores pantalones de mezclilla
Además de publicar los resultados de las pruebas, la Profeco emitió una serie de recomendaciones al momento de adquirir un pantalón de mezclilla.
- Revisar y probar la prenda
- Tomar en cuenta el peso de la tela
- Lee la etiqueta
- Lavarlos antes de estrenarlos
- No exponerlos al sol
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