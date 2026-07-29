EE. UU. reporta “ataque sorpresa” de Irán; afirma que derribó todos los misiles

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Ataque Sorpresa de Irán contra Estados Unidos. Foto: Reuters/Ilustrativa

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este martes que Irán lanzó un ataque con misiles contra instalaciones militares estadounidenses en Medio Oriente, aunque aseguró que los proyectiles fueron interceptados y que, hasta el momento, no se reportan víctimas ni daños.

De acuerdo con la información difundida por las fuerzas armadas estadounidenses, el ataque ocurrió alrededor de las 17:45 horas (tiempo del este). Tras la acción, las unidades desplegadas en la región permanecen en estado de alerta ante la posibilidad de nuevos incidentes.

🚨 JUST NOW: IRAN just launched a missile attack at an American base in Jordan, and the missiles were INTERCEPTED — Axios



PRAY FOR THE TROOPS TONIGHT 🙏🏻



Do not be surprised if President Trump responds with more bombings. pic.twitter.com/j0K67DmtZP — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 28, 2026

EE. UU. asegura haber neutralizado todos los misiles

Según el CENTCOM, los misiles fueron lanzados desde territorio iraní y habrían sido rastreados hasta la zona de Khomein, en el interior del país.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al menos dos misiles presuntamente destruidos por los sistemas de defensa aérea desplegados en la región.

At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026

Hasta el momento, no se han confirmado impactos en instalaciones militares ni víctimas entre personal estadounidense o aliado.

Primer incidente desde la suspensión de ataques ordenada por Trump

El lanzamiento de misiles ocurre apenas unos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendiera las operaciones militares contra Irán con el objetivo de dar espacio a las negociaciones diplomáticas en curso.

La víspera, el mandatario afirmó que Washington mantiene conversaciones avanzadas con Teherán, aunque advirtió que la opción militar sigue sobre la mesa si no se alcanzan acuerdos.

“Estamos manteniendo conversaciones muy profundas con Irán. Si no lo consiguen, volveremos a una operación militar muy poderosa“, declaró Trump.

Continúa la tensión en el estrecho de Ormuz

Mientras avanzan las negociaciones, Irán ha elevado el tono de sus advertencias sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Autoridades iraníes señalaron que no permitirán el tránsito de embarcaciones pertenecientes a países o empresas que se beneficien de recursos financieros bloqueados a la República Islámica.

Además, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, sostuvo que la seguridad del estrecho depende de la salida de las fuerzas estadounidenses de la región.

El funcionario también advirtió que Irán no permitirá que otros países exporten petróleo con normalidad si las restricciones sobre sus ventas energéticas continúan.

Negociaciones siguen en marcha

Las conversaciones para reducir las tensiones continúan con la participación de representantes de Irán, Omán, Catar, Egipto y Pakistán, además de enviados especiales de la Casa Blanca.

A pesar del incidente reportado este martes, ninguna de las partes ha anunciado una suspensión formal de las negociaciones.

Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses mantienen un elevado nivel de vigilancia en Medio Oriente ante el riesgo de nuevos ataques o una escalada del conflicto.

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