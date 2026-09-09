Presupuesto 2027: Energía tendría el mayor recorte; IMSS y Seguridad Social tendrán más recursos

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Energía sería el ramo que mayor reducción de presupuesto muestra. Foto: Cuartoscuro

El Presupuesto 2027 en México contempla un mayor gasto federal respecto a 2026, pero el proyecto distribuye los recursos de manera distinta entre dependencias, instituciones y Ramos Generales, con aumentos para IMSS, Educación Pública, Bienestar y seguridad social, mientras Energía, CFE y otros componentes registrarían reducciones.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, frente a los 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos aprobados para 2026.

La diferencia entre ambos ejercicios es de 442 mil 804.4 millones de pesos.

Sin embargo, la distribución de los recursos cambia entre los distintos ramos y componentes presupuestarios. El Ramo 18 Energía concentra la mayor reducción nominal entre los montos comparables.

Entrega de Paquete Económico 2027 https://t.co/LSI6dQzUqF — Hacienda (@Hacienda_Mexico) September 9, 2026

Para 2026, el presupuesto aprobado para Energía asciende a 267 mil 439.1 millones de pesos. En el PPEF 2027 se plantean además 85 mil 634.2 millones de pesos.

La diferencia es de 181 mil 804.9 millones de pesos, equivalente a una reducción de 68%.

IMSS, Seguridad Social y Educación concentran los mayores aumentos

Entre los Ramos Administrativos, instituciones y Ramos Generales que suman recursos en el PPEF 2027 se encuentran también dependencias relacionadas con educación, bienestar, seguridad y desarrollo de infraestructura.

El IMSS registra uno de los mayores incrementos nominales. Su presupuesto pasa de 1.5903 billones de pesos en 2026 a 1.8030 billones en 2027.

Esto representa 212 mil 700.4 millones de pesos adicionales, equivalente a un aumento de 13.4%.

El Ramo 19, Aportaciones a Seguridad Social, también presenta un incremento. Pasa de 1.5415 billones de pesos a 1.6610 billones, con 119 mil 489.2 millones de pesos adicionales, equivalente a 7.8%.

El Ramo 33, Aportaciones Federales, aumenta de 1.0419 billones a 1.1364 billones de pesos también.

La diferencia es de 94 mil 458.7 millones de pesos, equivalente a un crecimiento de 9.1%.

Por su parte, Educación Pública pasa de 513 mil 15.6 millones de pesos en 2026 a 576 mil 631.9 millones en 2027.

El incremento es de 63 mil 616.3 millones de pesos, equivalente a 12.4%.

Estas entidades tendrían más presupuesto de aprobarse el PPEF 2027. Imagen: UnoTV

El ISSSTE también suma recursos. Su presupuesto aumenta de 539 mil 20.8 millones a 571 mil 592.3 millones de pesos, lo que representa 32 mil 571.5 millones adicionales y un crecimiento de 6%.

Bienestar pasa de 674 mil 510 millones a 697 mil 106.3 millones de pesos, con un aumento de 22 mil 596.3 millones, equivalente a 3.4%.

Entre los organismos autónomos destaca también el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo presupuesto pasa de 22 mil 837.2 millones de pesos a 42 mil 274.5 millones.

El aumento es de 19 mil 437.3 millones de pesos, equivalente a 85.1%.

Aunque este último representa el mayor incremento porcentual entre los principales organismos considerados, el aumento nominal es inferior al registrado por el IMSS, los Ramos 19 y 33 y Educación Pública.

Energía tendría la mayor reducción del Presupuesto 2027

El Ramo 18 Energía presenta la mayor disminución nominal en la comparación entre el PEF 2026 y el PPEF 2027.

Los montos considerados son:

PEF 2026: 267 mil 439.1 millones de pesos

267 mil 439.1 millones de pesos PPEF 2027: 85 mil 634.2 millones de pesos

85 mil 634.2 millones de pesos Reducción: 181 mil 804.9 millones de pesos

181 mil 804.9 millones de pesos Variación: -68%

La comparación corresponde a los montos incluidos en el Anexo 1 del PEF 2026 y también del PPEF 2027.

Pemex: disminuye el costo financiero

En Petróleos Mexicanos (Pemex) también se registra una reducción, aunque corresponde específicamente a su costo financiero.

Este concepto pasa de 190 mil 838.8 millones de pesos en 2026 a 151 mil 540.8 millones de pesos en el proyecto para 2027.

La diferencia es de 39 mil 298 millones de pesos, equivalente a una disminución de 20.6%.

El dato no representa una reducción del gasto programable total de Pemex.

Además, de acuerdo con los montos proporcionados, el gasto programable de la empresa pasa de 517 mil 362.1 millones de pesos en 2026 a 527 mil 121.9 millones de pesos en el PPEF 2027.

Por ello, la reducción corresponde al costo financiero de Pemex, mientras que su gasto programable presenta un aumento de un ejercicio a otro.

CFE tendría 30 mil 819.6 millones de pesos menos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) también tendría una reducción en su gasto programable de acuerdo con el proyecto presupuestario para 2027.

El presupuesto considerado para CFE en 2026 es de 554 mil 567.5 millones de pesos. Para 2027, el PPEF plantea 523 mil 747.9 millones de pesos.

La diferencia es de 30 mil 819.6 millones de pesos, lo que representa una disminución de 5.6%.

En este caso, la variación corresponde directamente al gasto programable de CFE.

El costo financiero de CFE, por otro lado, pasaría de 48 mil millones de pesos en 2026 a 51 mil 467.7 millones de pesos en el proyecto para 2027.

Ramo 23 tendría una reducción de 3.3%

El Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas, también presenta una reducción en la comparación de los recursos.

Para 2026 se aprobaron 167 mil 652.2 millones de pesos. En el PPEF 2027 se contemplan 162 mil 153.2 millones de pesos.

La diferencia es de 5 mil 499.1 millones de pesos, equivalente a una disminución de 3.3%.

Este ramo forma parte de los componentes presupuestarios que tendrían menos recursos en el proyecto para el siguiente ejercicio fiscal.

CNDH tendría 168.9 millones de pesos menos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también aparece entre los organismos con una reducción presupuestaria.

Su asignación pasa de mil 819.8 millones de pesos en 2026 a mil 650.9 millones de pesos en el PPEF 2027.

La diferencia es de 168.9 millones de pesos, equivalente a una reducción de 9.3%.

Con los montos comparados, la CNDH registra una reducción porcentual mayor que la de CFE y el Ramo 23, aunque la diferencia nominal es menor debido al tamaño de su presupuesto.

¿Qué dependencias y componentes tendrían menos recursos?

La comparación entre el PEF 2026 y el PPEF 2027 identifica cinco casos con reducciones en los montos señalados:

Estas entidades tendrían menos presupuesto de aprobarse el PPEF 2027. Imagen: UnoTV

El gasto neto total aumentaría en 2027

Aunque distintos ramos y componentes tendrían reducciones, el gasto neto total previsto para 2027 es superior al presupuesto aprobado para 2026.

El PEF 2026 contempla 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos.

El PPEF 2027 propone 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos.

La diferencia entre ambos montos es de 442 mil 804.4 millones de pesos.

Esto significa que el proyecto contempla un mayor gasto federal total, aun cuando determinados ramos, organismos y componentes registran disminuciones frente a los recursos aprobados para 2026.

Energía encabeza las reducciones nominales

Finalmente, cabe recordar que, en términos nominales, Energía tendría la mayor disminución de los montos comparados, con 181 mil 804.9 millones de pesos menos.

En segundo lugar aparece el costo financiero de Pemex, con una reducción de 39 mil 298 millones de pesos.

Le sigue CFE, cuyo monto disminuye en 30 mil 819.6 millones de pesos.

Después se encuentra el Ramo 23, con 5 mil 499.1 millones de pesos menos, mientras que la CNDH tendría una reducción de 168.9 millones de pesos.

El PPEF 2027 corresponde a un proyecto presupuestario. Por ello, sus montos están sujetos al proceso de discusión y aprobación de la Cámara de Diputados.

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