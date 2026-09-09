Paquete Económico 2027: México enfrentará bajo crecimiento y más deuda

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Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico de IMCO, advirtió que las proyecciones de crecimiento de 1.5% a 2.5%, proyectado en el Paquete Económico 2027, serían insuficientes para avanzar en la consolidación fiscal en México.

En entrevista para A las Nueve en Uno, consideró que uno de los elementos centrales del Paquete Presupuestal es el intento de regresar el déficit a una trayectoria sostenible después del incremento registrado en los últimos años.

Según explicó, originalmente se esperaba que el déficit llegara a 3.5% el próximo año, pero ahora esa meta se trasladó hasta 2030. Para 2027 se contempla un déficit de 3.9%.

Inversión, una de las claves para crecer

Óscar Ocampo consideró que el margen para reasignar recursos dentro del presupuesto es limitado, debido a que más de 80% del gasto tiene algún tipo de restricción.

Ante este escenario, planteó que la inversión debe ser una de las prioridades. Explicó que la inversión crecería 3.5% en términos reales y alcanzaría poco más de un billón de pesos, una cantidad ligeramente inferior a 10% del gasto total.

El especialista consideró que, después de varios años con niveles bajos de inversión, los recursos públicos y la inversión mixta deberán funcionar como una palanca para impulsar el crecimiento económico.

México debería crecer arriba de 3%

Respecto al crecimiento económico, Óscar Ocampo sostuvo que una economía como la mexicana debería crecer, al menos, por encima de 3%.

El especialista contrastó esta expectativa con las proyecciones del Paquete Económico, que ubican el crecimiento entre 1.5 y 2.5% para los próximos años.

También recordó que el Plan México plantea como objetivo colocar al país entre las 10 economías más grandes del mundo para 2030.

Según su análisis, alcanzar ese objetivo requeriría un crecimiento superior a 6%, algo que consideró inviable.

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