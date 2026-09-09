Inflación sube 0.20% en agosto: cebolla y huevo se encarecen; papa y gas LP bajan

| 09:26 | Benell Cortés | Uno TV
inflación
La cebolla se encareció. Foto: Cuartoscuro.

La inflación en México aumentó 0.20% durante agosto de 2026 respecto a julio, mientras que a tasa anual se ubicó en 3.26%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 145.462 puntos en agosto. La inflación anual fue menor a la registrada en el mismo mes de 2025, cuando se ubicó en 3.57%.

Pero, ¿qué productos aumentaron de precio y cuáles bajaron durante agosto?

Inflación sube 0.20% en agosto: cebolla y huevo se encarecen; papa y gas LP bajan
Foto: IA

¿Qué productos subieron de precio en agosto?

Entre los productos genéricos que tuvieron las mayores variaciones al alza y una mayor incidencia sobre la inflación general destacó la cebolla, cuyo precio aumentó 32.70% durante agosto.

También registraron incrementos:

  • Huevo: 8.91%
  • Otras frutas: 7.12%
  • Chile serrano: 19.61%
  • Limón: 11.17%
  • Universidad: 1.29%
  • Taxi: 1.52%
  • Vivienda propia: 0.22%
  • Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.43%

El Inegi señaló que la cebolla, el huevo y la vivienda propia fueron algunos de los productos con mayor incidencia sobre la inflación general durante el mes.

¿Qué productos bajaron de precio?

En contraste, algunos productos y servicios registraron disminuciones durante agosto.

La mayor caída correspondió a la papa y otros tubérculos, con una reducción de 10.66% en sus precios.

También bajaron:

  • Aguacate: -6.71%
  • Calabacita: -7.61%
  • Transporte aéreo: -5.23%
  • Servicios turísticos en paquete: -4.79%
  • Lechuga y col: -5.03%
  • Gas doméstico LP: -2.20%
  • Pollo: -1.72%
  • Jitomate: -1.67%
  • Automóviles: -0.83%

El Inegi identificó a la papa y otros tubérculos, el gas doméstico LP y el pollo entre los productos con mayor incidencia a la baja sobre la inflación general.

¿Cuánto aumentaron los precios de alimentos y servicios?

Por componentes, el índice de precios subyacente aumentó 0.16% mensual. Dentro de éste, las mercancías subieron 0.11% y los servicios 0.21%.

Por su parte, el índice no subyacente aumentó 0.36% mensual. Los productos agropecuarios subieron 0.78%, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 0.03%.

En la clasificación por finalidad del consumo, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 0.36% durante agosto. Los servicios educativos subieron 1.10%, mientras que restaurantes y servicios de alojamiento aumentaron 0.31%.

¿Cómo quedó la inflación anual?

Con el resultado de agosto, la inflación general anual se ubicó en 3.26%. La inflación subyacente fue de 3.88%, mientras que la no subyacente se ubicó en 1.13%.

En tanto, la Canasta de Consumo Mínimo presentó un incremento mensual de 0.26% y una variación anual de 2.97% durante agosto.

Así, durante agosto algunos de los mayores aumentos se concentraron en productos como la cebolla, el huevo y el chile serrano, mientras que entre las principales disminuciones estuvieron la papa, el aguacate y el gas doméstico LP.

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