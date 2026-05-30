Profeco alerta por publicidad engañosa durante el Hot Sale; así puedes detectarla

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Foto: Getty images.

Durante el Hot Sale 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado a verificar que toda información comercial difundida por proveedores sea veraz, clara y comprobable. Iván Escalante, director general del organismo, señaló que, si una oferta no cumple con estas características, podría tratarse de publicidad engañosa.

A través de un mensaje difundido en el marco de la campaña de ventas en línea, el funcionario recordó que los proveedores están obligados a ofrecer información que pueda ser comprobada por los consumidores antes de realizar una compra.

La advertencia busca que los usuarios revisen con atención las promociones, descuentos y beneficios anunciados durante el Hot Sale 2026, uno de los eventos comerciales más importantes del comercio electrónico en México.

Durante este #HotSale2026, recuerden que toda información comercial difundida por proveedores en cualquier medio debe ser veraz, clara y comprobable.

De no ser así, podrían estar ante una oferta engañosa. pic.twitter.com/5ZjG0jh2vz — Iván Escalante (@ivan_escalante) May 30, 2026

¿Qué dice Profeco sobre la publicidad engañosa en Hot Sale 2026?

De acuerdo con Profeco, toda información comercial difundida en cualquier medio debe cumplir con criterios de veracidad, claridad y posibilidad de comprobación.

Escalante indicó que cuando una oferta presenta información que no puede verificarse o que no corresponde con las condiciones reales del producto o servicio, los consumidores podrían estar frente a una práctica de publicidad engañosa.

La dependencia difundió además una guía para ayudar a identificar este tipo de anuncios y evitar decisiones de compra basadas en información incorrecta.

Señales de publicidad engañosa, según Profeco

La Profeco señala que la publicidad engañosa puede presentarse de distintas formas.

Entre las principales características se encuentran:

Falsa: ofrece algo que no existe o que no puede cumplirse.

ofrece algo que no existe o que no puede cumplirse. Tendenciosa: busca influir en lo que las personas creen o sienten respecto de un producto o servicio.

busca influir en lo que las personas creen o sienten respecto de un producto o servicio. Parcial: omite información relevante para hacer más atractivo el anuncio.

omite información relevante para hacer más atractivo el anuncio. Exagerada: utiliza expresiones que maximizan las características de lo ofrecido.

utiliza expresiones que maximizan las características de lo ofrecido. Artificiosa: genera expectativas que no corresponden con las condiciones reales del producto o servicio.

genera expectativas que no corresponden con las condiciones reales del producto o servicio. Inexacta: presenta información sin precisión sobre los servicios o bienes ofertados.

Recomendaciones para consumidores durante el Hot Sale 2026

La Profeco reiteró que los consumidores deben revisar cuidadosamente la información disponible antes de concretar una compra. También recordó que las promociones, descuentos y condiciones anunciadas por los proveedores deben ser verificables.

La dependencia insistió en que la información comercial difundida durante el Hot Sale 2026 debe ajustarse a criterios de claridad y veracidad, con el fin de que los consumidores cuenten con elementos suficientes para tomar decisiones informadas.

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