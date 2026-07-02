Monte de Piedad cumple 9 meses en huelga: qué sigue para los clientes y sus contratos de empeño

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Monte de Piedad cumple nueve meses en huelga. Foto: Cuartoscuro

La huelga en el Nacional Monte de Piedad cumplió nueve meses este 1 de julio de 2026 y mantiene cerradas todas las sucursales del país. Mientras continúa el conflicto laboral, miles de clientes buscan conocer qué ocurre con sus prendas empeñadas, los pagos, los refrendos y los intereses de sus contratos, así como la posibilidad de recuperar sus bienes cuando se reanuden las operaciones.

El paro laboral comenzó el 1 de octubre de 2025, cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores colocó las banderas rojinegras en las sucursales del Nacional Monte de Piedad. Desde entonces, la atención presencial permanece suspendida por mandato de la autoridad laboral y la institución ha mantenido habilitados únicamente sus canales digitales para informar y recibir pagos.

La información oficial disponible se concentra en el micrositio Prendas Seguras, donde el Nacional Monte de Piedad explica las medidas implementadas mientras continúa la huelga.

¿Qué pasa con las prendas empeñadas durante la huelga?

Una de las principales dudas de los clientes es si sus prendas empeñadas permanecen protegidas durante el cierre de las sucursales.

De acuerdo con el Nacional Monte de Piedad, todos los bienes continúan resguardados en las bóvedas de la institución bajo los protocolos habituales de seguridad. Mientras no se restablezca el servicio presencial, las prendas no podrán entregarse a sus propietarios.

La institución señala que los artículos podrán recuperarse una vez que concluya la huelga y las sucursales vuelvan a operar con normalidad.

¿Las prendas pueden venderse mientras siguen cerradas las sucursales?

Para evitar que los clientes pierdan sus bienes debido a la suspensión de actividades, el Nacional Monte de Piedad modificó las fechas de comercialización de los contratos.

Cada cliente cuenta con un nuevo calendario que puede consultarse en el micrositio Prendas Seguras. Las nuevas fechas dependen de las condiciones originales de cada contrato.

Si una persona realizó pagos después de las fechas previstas inicialmente, la institución recomienda comunicarse a sus líneas oficiales para conocer la actualización correspondiente.

Los intereses continúan generándose

Aunque las fechas de comercialización fueron ampliadas, el préstamo prendario sigue vigente.

El Nacional Monte de Piedad aclara que la extensión del plazo no implica que el financiamiento quede suspendido. Por ello, los intereses continúan acumulándose diariamente conforme a la tasa establecida en el contrato original.

En otras palabras, la prenda no será comercializada conforme al calendario anterior, pero el costo financiero del préstamo sigue aumentando mientras el adeudo permanezca activo.

Cómo realizar pagos y refrendos

El cierre de las sucursales no suspendió las obligaciones establecidas en los contratos de empeño.

Los clientes pueden seguir realizando:

Refrendos.

Abonos.

Pagos para desempeño.

La institución mantiene disponibles los siguientes canales:

Mi Monte Web.

Mi Monte App.

Transferencias SPEI.

Banca digital y sucursales de Banamex.

Tiendas OXXO.

El Nacional Monte de Piedad recomienda mantenerse al corriente para evitar que el monto de los intereses siga incrementándose.

¿Qué sucede si el préstamo ya fue liquidado?

Quienes ya pagaron la totalidad de su préstamo tampoco pueden recoger sus artículos mientras las sucursales permanezcan cerradas.

De acuerdo con la institución, las prendas seguirán bajo resguardo hasta que se reanude la atención presencial. Durante ese periodo no se cobrará comisión por custodia de los bienes ya liquidados.

Beneficios aplicados durante la huelga

Como parte de las medidas extraordinarias implementadas por el cierre de las sucursales, el Nacional Monte de Piedad informó diversos apoyos para los clientes.

Entre ellos destacan:

Un refrendo extraordinario conforme a las condiciones originales del contrato.

La posibilidad de aplicar ese beneficio en algunos contratos que normalmente ya no podrían renovarse.

La eliminación temporal de algunas comisiones en pagos realizados mediante OXXO y Banamex.

La eliminación del cobro por custodia para las prendas cuyo préstamo ya fue liquidado.

Un calendario extraordinario para la comercialización de las prendas.

Cómo consultar la nueva fecha de comercialización

Los clientes pueden revisar la actualización de su contrato en el micrositio Prendas Seguras.

Ahí es posible consultar:

La fecha original de comercialización.

La nueva fecha asignada.

El calendario extraordinario vigente.

En caso de existir dudas relacionadas con pagos efectuados posteriormente, el Nacional Monte de Piedad pide comunicarse a sus líneas oficiales de atención.

Recomendaciones para quienes tienen una prenda empeñada

Mientras continúa la huelga, la institución recomienda a los clientes:

Conservar la boleta de empeño.

Revisar periódicamente el estado de su contrato.

Continuar realizando refrendos cuando sea posible.

Consultar únicamente los canales oficiales.

Evitar intermediarios o supuestos gestores.

La huelga sigue sin una fecha para concluir

Hasta este 2 de julio de 2026, el Nacional Monte de Piedad no ha informado cuándo terminará la huelga ni cuándo reabrirán las sucursales.

La institución continúa actualizando la información relacionada con el conflicto únicamente mediante sus canales oficiales.

Antes del inicio del paro laboral, el Nacional Monte de Piedad realizaba más de 600 mil operaciones mensuales y alrededor de 7 millones de préstamos prendarios al año, de acuerdo con datos institucionales. La suspensión de actividades presenciales mantiene sin servicio a una de las principales instituciones prendarias del país.

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