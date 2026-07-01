“Actividad comercial de México con EE. UU. va a continuar, siempre va a haber tratados”: Ingeniero Carlos Slim sobre T-MEC

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El Ingeniero Carlos Slim plantea fortalecer comercio. Foto: Melina Ochoa

En medio de la incertidumbre sobre el futuro del T-MEC y la relación comercial entre México y Estados Unidos, el presidente vitalicio de Grupo Carso, el Ingeniero Carlos Slim Helú, aseguró que el intercambio económico entre ambos países continuará en los próximos años, con o sin el tratado actual.

“La actividad comercial de México con Estados Unidos va a continuar siempre en los próximos años, no sé con un tratado A o X o Y o como sea, pero va a haber tratados o acuerdos o actividades reales constantes” dijo Slim Helú.

“México y Estados Unidos son muy complementarios, no somos competidores, o sea, somos muy complementarios, yo creo que Estados Unidos necesita mucho a México porque, si no, va a seguir comprándole a China todo lo que corresponda; y ya en México no solamente se produce en empresas mexicanas, son empresas americanas, por ejemplo la automotriz” planteó.

Carlos Slim plantea fortalecer la sustitución de importaciones

El presidente vitalicio de Grupo Carso planteó que México debe fortalecer la sustitución de importaciones para reducir su déficit comercial.

“México, cuando hace el tratado comercial, ha tenido un gran, gran éxito con Estados Unidos. Tenemos un superávit comercial de 250 mil millones de dólares, que es enorme. Creo que lo que nos falta… México debería… ¿sabes qué debería hacer México? Sustitución de importaciones, porque trae un déficit de 270 mil”, finalizó.

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