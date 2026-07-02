Revisión anual del T-MEC genera incertidumbre para inversiones

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Los tres países que integran el T-MEC iniciaron formalmente este 1 de julio el proceso de revisión del Tratado, luego de que Estados Unidos rechazó extender su vigencia por otros 16 años. La decisión implica que habrá revisiones anuales hasta 2036, un escenario que, aunque ya era esperado por el Gobierno mexicano, mantiene la atención de inversionistas y empresas.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el mercado ya contemplaba este escenario y sostuvo que las revisiones anuales no representan una sorpresa. Incluso, afirmó que continúa recibiendo empresas interesadas en invertir en México, por lo que descartó que el cambio sea un factor imprevisto para la economía.

Revisión del T-MEC aumenta la incertidumbre para inversionistas

Especialistas consideran que las revisiones anuales del T-MEC podrían generar un entorno de mayor incertidumbre para la inversión de largo plazo.

Humberto Calzada, economista en jefe de Rankia para América Latina, advirtió que este escenario podría frenar proyectos productivos al incrementar la cautela entre los inversionistas.

“Va a haber incertidumbre… Esto va a tener un efecto donde podamos ver que se frenen las inversiones, que hay más incertidumbre por parte de los inversionistas y, obviamente, todos los efectos que puede tener para la economía mexicana”, señaló.

Para Gabriela Gutiérrez, presidenta del IMEF, los inversionistas buscan estabilidad para desarrollar proyectos con horizontes de al menos diez años, por lo que las revisiones constantes representan un factor que podría afectar la planeación de nuevas inversiones.

El próximo 20 de julio, México y Estados Unidos buscarán resolver diferencias comerciales dentro del proceso de revisión del tratado.

Temas clave en la revisión del T-MEC

De acuerdo con la Secretaría de Economía, entre los temas que más preocupan a Estados Unidos destacan:

Déficit comercial.

Pérdida de empleos manufactureros.

Dependencia de Asia.

Cadenas de suministro.

Mientras que para México, las prioridades son:

Fortalecer la producción en Norteamérica , especialmente en sectores como semiconductores, medicamentos, componentes tecnológicos y petroquímica.

, especialmente en sectores como semiconductores, medicamentos, componentes tecnológicos y petroquímica. Evitar nuevos aranceles.

Mantener la competitividad del sector automotriz.

No hay certeza sobre el futuro del tratado

Humberto Calzada consideró que la estrategia del gobierno de Donald Trump también podría estar relacionada con el contexto político en Estados Unidos y las próximas elecciones, aunque no descartó que durante las revisiones anuales pueda alcanzarse un consenso para ratificar un acuerdo de mayor duración.

Con el inicio formal de la revisión del T-MEC, el proceso ya está en marcha para México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, especialistas coinciden en que el principal reto será brindar certidumbre a las inversiones mientras avanzan las negociaciones.

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