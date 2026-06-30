Profeco recuerda qué hacer si tu vuelo se retrasa o cancela; estas son las compensaciones

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

Las personas que enfrenten un retraso o cancelación de vuelos por causas atribuibles a las aerolíneas cuentan con derechos de los pasajeros establecidos en la ley, recordó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que explicó las compensaciones e indemnizaciones que deben recibir dependiendo del tiempo de demora, así como las obligaciones que tienen las empresas para informar oportunamente sobre cualquier afectación al servicio.

¿Qué debe hacer la aerolínea si un vuelo se retrasa?

La Profeco señaló que factores como las condiciones meteorológicas, desajustes operacionales o inconsistencias técnicas pueden afectar la salida de un vuelo por razones de seguridad.

Cuando el retraso sea consecuencia de causas atribuibles a la aerolínea, como:

Fallas técnicas

Mantenimientos de rutina

Intermitencia en los sistemas de operación

Otras causas bajo responsabilidad de la empresa

La aerolínea está obligada a informar a las personas pasajeras el motivo del retraso mediante medios electrónicos o físicos en las áreas de abordaje y en los módulos de atención.

Compensaciones por retraso de vuelos según el tiempo de demora

De acuerdo con la Ley de Aviación Civil, las compensaciones cambian conforme al tiempo que dure el retraso.

Si la demora es:

Superior a una hora e inferior a cuatro horas , la aerolínea debe ofrecer, como mínimo: Descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino Alimentos y bebidas

, la aerolínea debe ofrecer, como mínimo: Mayor a dos horas y menor a cuatro horas; además de lo anterior, la compensación debe incluir descuentos no menores al 7.5% del precio del boleto.

Estas medidas aplican cuando el retraso es responsabilidad de la empresa prestadora del servicio aéreo.

¿Qué pasa si el vuelo se cancela o el retraso supera las cuatro horas?

Cuando la demora excede las cuatro horas o el vuelo es cancelado por causas atribuibles a la aerolínea, las personas pasajeras pueden elegir entre distintas opciones.

Las alternativas son:

Recibir el reintegro del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje, además de una indemnización no menor al 25% del costo correspondiente.

correspondiente. Ser transportadas en el primer vuelo disponible hacia su destino, además de recibir alimentos, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto cuando sea necesario.

Viajar en una fecha posterior al mismo destino con una indemnización no menor al 25% del precio del boleto o de la parte no utilizada del viaje.

¿Cuándo deben pagar las compensaciones?

La Profeco informó que las aerolíneas cuentan con un plazo máximo de 10 días naturales posteriores a la reclamación para cubrir las indemnizaciones o compensaciones económicas.

La excepción corresponde a los apoyos relacionados con:

Alimentos

Bebidas

Hospedaje

Estos servicios deben proporcionarse en el momento en que ocurra el retraso, la demora o la cancelación del vuelo.

Cambios en el itinerario también deben notificarse

Cuando exista una modificación en el itinerario, la aerolínea tiene la obligación de informar a las personas pasajeras con al menos 24 horas de anticipación respecto de la salida programada del vuelo.

La notificación puede realizarse mediante:

Llamadas telefónicas

Correos electrónicos

Mensajes de texto

Cualquier otro canal digital disponible

Profeco mantiene módulos de atención en aeropuertos

Profeco informó que mantiene acciones para fortalecer la protección y defensa de las personas pasajeras frente a posibles incumplimientos por parte de las aerolíneas.

La dependencia indicó que cuenta con módulos de atención instalados en los aeropuertos con mayor afluencia del país para brindar orientación a quienes requieran apoyo.

Asimismo, recordó a las personas usuarias del transporte aéreo consultar previamente los términos y condiciones del servicio que contratarán, llegar con anticipación a la terminal aérea, respetar las normas de seguridad, ocupar el asiento asignado y proporcionar datos de identificación oficiales y veraces para facilitar cualquier aclaración relacionada con su viaje.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.