Petróleo extiende pérdidas por posible aumento de oferta global tras acuerdo entre Estados Unidos e Irán

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Foto: Reuters

El mercado petrolero cerró la semana bajo presión. El crudo Brent se encaminó a una caída acumulada cercana al 9%, mientras inversionistas y operadores evaluaban el impacto del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, así como las dudas sobre la continuidad de las negociaciones para consolidar una tregua duradera en Oriente Medio.

Durante la jornada de este viernes, el Brent cotizó alrededor de 79.61 dólares por barril, mientras que el petróleo estadounidense WTI se ubicó cerca de los 77 dólares por barril.

Acuerdo entre EU e Irán cambia el panorama energético

La reciente firma de un acuerdo provisional entre Washington y Teherán generó expectativas de una mayor disponibilidad de petróleo en los mercados internacionales.

Analistas consideran que el entendimiento entre ambos países podría facilitar la liberación de más de 85 millones de barriles de crudo almacenados en el Golfo Pérsico, además de abrir la puerta al regreso gradual del petróleo iraní al comercio internacional tras el levantamiento de restricciones estadounidenses.

Sin embargo, la situación sigue siendo incierta luego de que se cancelaran las conversaciones previstas en Suiza entre representantes de ambas naciones, lo que alimentó dudas sobre la estabilidad del proceso diplomático.

El estrecho de Ormuz sigue en la mira

Aunque el acuerdo contempla la normalización del tránsito marítimo, especialistas advierten que la recuperación total de los flujos energéticos podría tardar varios meses.

El estrecho de Ormuz continúa siendo una ruta estratégica para el mercado energético mundial, ya que por ese corredor circula aproximadamente el 20% del suministro global de petróleo y gas natural licuado.

La reapertura gradual de esta vía podría aumentar significativamente la oferta internacional de crudo y contribuir a mantener la presión bajista sobre los precios.

Bancos prevén petróleo más barato

Diversas instituciones financieras comenzaron a ajustar sus previsiones.

Analistas de Citi consideran que, si el acuerdo entre Estados Unidos e Irán se mantiene, el mercado podría entrar en una etapa de excedentes de producción durante los próximos meses, llevando los precios del petróleo a una tendencia descendente.

Por su parte, Commerzbank redujo su expectativa para el Brent al cierre de 2026, aunque estima que los precios seguirán por encima de los niveles previos al conflicto durante buena parte del próximo año.

OPEP mantiene expectativa de mayor demanda

A pesar de la caída de los precios, la OPEP proyectó que el consumo mundial de petróleo seguirá creciendo en los próximos años.

De acuerdo con su informe más reciente, la demanda global aumentaría de 105.1 millones de barriles diarios en 2025 a 113.3 millones de barriles diarios en 2030, impulsada principalmente por el crecimiento económico y energético de mercados emergentes.

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