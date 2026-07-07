¿Qué es el tipo de cambio FIX y para qué sirve en México?

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Cada día se actualiza el tipo de cambio. Foto: AFP

Si buscas comprar o vender dólares, debes saber qué es el tipo de cambio FIX, cómo se calcula y para qué sirve en México.

El tipo de cambio FIX, conocido comúnmente como dólar FIX, es el tipo de cambio de referencia que determina diariamente el Banco de México (Banxico) para regular el valor del peso frente al dólar estadounidense.

Dicho indicador no representa el precio de ventanilla al que las instituciones bancarias o las casas de cambio compran y venden la divisa, sino que funge como la tasa oficial obligatoria para liquidar actos financieros y legales.

Banxico publica el FIX todos los días hábiles bancarios, a partir de las 12:00 horas, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Para qué sirve en México?

Solventar obligaciones de pago en dólares en México

Referencia para contratos, operaciones financieras, pagos y obligaciones pactadas en dólares

Puedes consultar el cambio del dólar FIX al día en el siguiente enlace.

¿Cómo se calcula el dólar FIX?

El Banco de México explica que el FIX no se fija de manera discrecional, sino que se obtiene con la siguiente metodología del mercado:

Generar tres cotizaciones entre las 9:00 y las 12:00 horas y calcular su promedio

Recopilación de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo

Uso de información proveniente de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con representatividad en el mercado

El promedio resultante queda como el tipo de cambio FIX que Banxico publica durante la medianoche.

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