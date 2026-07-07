T-MEC entra en nueva etapa; Ebrard viaja a Washington para preparar la revisión

GENERANDO AUDIO...

T-MEC entra en nueva etapa; Ebrard viajará a Washington. Fotos: AFP

La revisión del T-MEC iniciará una nueva etapa con el viaje del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a Washington, donde sostendrá reuniones con autoridades de Estados Unidos para preparar las negociaciones del acuerdo comercial entre México, EE. UU. y Canadá, cuyo mecanismo contempla ahora revisiones anuales hasta 2036.

El titular de la Secretaría de Economía informó, a través de sus redes sociales, que viajará a la capital estadounidense para comenzar una agenda de trabajo que arrancará oficialmente el miércoles 8 de julio, cuando represente a México en las conversaciones con funcionarios estadounidenses.

La visita ocurre después de que el gobierno del presidente Donald Trump decidiera no extender por ahora la vigencia del tratado por otros 16 años. Con ello, el mecanismo previsto en el acuerdo mantiene el esquema original, que establece revisiones anuales hasta el año 2036.

He tenido muchas consultas sobre mis actividades para el próximo miércoles 8 de Julio.Les comparto que mañana salgo en vuelo a Washington para preparar la siguiente ronda de conversaciones para la revisión del TMEC, miércoles estaré representando los intereses de México por allá. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 7, 2026

Revisión del T-MEC seguirá con evaluaciones anuales

Aunque Estados Unidos optó por no renovar anticipadamente el tratado hasta 2042, el T-MEC permanece vigente y ninguno de los tres países ha iniciado el procedimiento para abandonarlo.

De acuerdo con Marcelo Ebrard, la decisión estadounidense responde al objetivo de fortalecer la producción manufacturera dentro de su territorio y reducir el déficit comercial con México y Canadá.

El funcionario reiteró que el tratado continúa en vigor y que la relación comercial entre las tres naciones seguirá desarrollándose bajo el mecanismo de revisión previsto en el propio acuerdo.

La primera revisión formal se realizará durante la semana del 20 de julio, cuando una delegación de Estados Unidos visite la Ciudad de México para iniciar las mesas de trabajo con autoridades mexicanas.

Temas que analizarán México, EE. UU. y Canadá

Durante el proceso de revisión se discutirán también diversos asuntos relacionados con el funcionamiento del tratado y la integración económica de Norteamérica.

Entre los principales temas destacan:

El análisis de 14 temas prioritarios del tratado.

del tratado. La definición del mecanismo para realizar revisiones anuales .

. La discusión sobre los aranceles aplicados por Estados Unidos.

aplicados por Estados Unidos. Estrategias para fortalecer las cadenas de suministro regionales .

. Medidas para disminuir la dependencia de importaciones provenientes de Asia.

Estos trabajos definirán la ruta de las negociaciones durante los próximos años y establecerán además la dinámica con la que los tres gobiernos evaluarán el cumplimiento del acuerdo comercial.

Marcelo Ebrard plantea oportunidades para atraer inversión

Frente al nuevo escenario del T-MEC, Marcelo Ebrard señaló que la estrategia de fortalecer la producción regional también puede representar oportunidades para México.

Indicó que el país buscará captar inversiones procedentes de Norteamérica y de la Unión Europea, particularmente en sectores como:

Semiconductores .

. Industria farmacéutica .

. Centros de datos.

Además, explicó que el Gobierno Federal trabaja para fortalecer la industria automotriz nacional con el propósito de sustituir importaciones de vehículos provenientes de Asia e incrementar la producción en territorio mexicano.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la decisión tomada por Estados Unidos responde a la política comercial impulsada por el presidente Donald Trump y descartó que esté relacionada con asuntos de seguridad o temas internos de México.

Empresarios piden certeza durante la revisión del T-MEC

Tras conocerse la decisión de Estados Unidos, representantes del sector empresarial solicitaron también generar condiciones que otorguen mayor certidumbre a las inversiones.

El presidente de Canacintra Tijuana, Alonso Ibarra Arellano, señaló que, aunque las decisiones comerciales estadounidenses no dependen de México, el país puede fortalecer su competitividad mediante reglas claras, mayor agilidad en los permisos y certeza en materia fiscal y laboral.

En paralelo, surgieron versiones en redes sociales sobre una supuesta renuncia de Marcelo Ebrard a la Secretaría de Economía. La dependencia rechazó esas publicaciones y aseguró que la información es falsa.

El propio secretario reiteró que ninguno de los tres países ha activado el procedimiento para abandonar el T-MEC y confirmó que continuará encabezando las negociaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá.

Con el viaje a Washington, la delegación mexicana iniciará los preparativos para la reunión prevista durante la semana del 20 de julio en la Ciudad de México, donde comenzará formalmente la nueva etapa de revisión del acuerdo comercial.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.