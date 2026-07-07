Toyota moverá producción de la camioneta Tacoma de México a Estados Unidos

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Toyota mueve producción de Tacoma de México a EE. UU. Foto: Getty

Toyota anunció que trasladará la producción de la camioneta Tacoma de México a Estados Unidos, como parte de una inversión de 3 mil 600 millones de dólares para ampliar su planta de San Antonio, Texas. La decisión ocurre tras cambios en la política comercial de Estados Unidos y de ajustes en la estrategia de producción de la industria automotriz.

La automotriz japonesa informó que el proyecto contempla la construcción de una segunda línea de ensamblaje, con la que busca incrementar su capacidad de producción y generar más de 2 mil empleos en Texas. La nueva infraestructura entraría en operación hacia 2030.

WELCOME TO TEXAS 🤠



Toyota is officially moving production of the signature Tacoma truck to San Antonio, bringing American jobs and production. pic.twitter.com/Jn6ey2Wvpn — The White House (@WhiteHouse) July 7, 2026

Toyota invertirá 3 mil 600 millones de dólares en Texas

De acuerdo con la compañía, la expansión de su planta permitirá aumentar la producción en más de 150 mil unidades al año. Dicha inversión forma parte del plan anunciado por Toyota en noviembre pasado, cuando informó que destinaría hasta 10 mil millones de dólares para fortalecer sus operaciones en Estados Unidos durante los próximos cinco años.

La empresa no detalló el calendario del traslado de la producción de la Tacoma desde México. Sin embargo, confirmó que la fabricación del modelo se concentrará en la planta de San Antonio.

Industria automotriz ajusta su producción por política comercial de Estados Unidos

El anuncio se produce después de que Washington decidiera no renovar el acuerdo comercial con México y Canadá, una medida que generó incertidumbre entre empresas del sector automotriz.

Asimismo, diversos fabricantes han comenzado a reubicar parte de su producción hacia Estados Unidos tras el aumento de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump sobre vehículos, acero y aluminio.

Durante años, varias compañías instalaron plantas en México para aprovechar los acuerdos comerciales que facilitaban la exportación de vehículos al mercado estadounidense con beneficios arancelarios.

De este modo, Toyota se suma a la tendencia de algunas armadoras que buscan fortalecer su producción dentro de territorio estadounidense ante el nuevo entorno comercial.

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