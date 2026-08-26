¿Qué es la pobreza laboral? Significado, causas y cómo se mide en México: 31.9% de la población está en esta situación

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Foto: Cuartoscuro

La pobreza laboral es la situación en la que el ingreso laboral per cápita resulta insuficiente para adquirir la canasta alimentaria. En México, este indicador permite analizar si los ingresos provenientes del trabajo alcanzan para cubrir ese costo.

En el segundo trimestre de 2026, 31.9% de la población en México se encontraba en pobreza laboral, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

¿Qué significa estar en pobreza laboral?

De acuerdo con la definición utilizada por el Inegi una persona se encuentra en pobreza laboral cuando su ingreso laboral per cápita es inferior al valor monetario de la canasta alimentaria correspondiente a su ámbito de residencia, ya sea rural o urbano.

En el segundo trimestre de 2026, el ingreso laboral real per cápita fue de:

4 mil 085.87 pesos mensuales en el ámbito urbano

2 mil 129.51 pesos mensuales en el ámbito rural

A nivel nacional, el ingreso laboral real per cápita fue de 3 mil 655.63 pesos al mes.

En el segundo trimestre de 2026, a nivel nacional, el porcentaje de población en pobreza laboral #PL (cuyo ingreso laboral es inferior al valor de la canasta alimentaria) fue de 31.9%, una disminución anual de 3.2 puntos porcentuales.



Según ámbito de residencia, la población en… pic.twitter.com/mZdNA2Wto7 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 26, 2026

¿Qué factores determinan si una persona está en pobreza laboral?

El Inegi no establece una lista de causas específicas de la pobreza laboral. Sin embargo, sí define el criterio que permite determinar si una persona se encuentra en esta situación:

Que su ingreso laboral per cápita sea inferior al valor monetario de la canasta alimentaria.

En otras palabras, el factor central es la relación entre el ingreso que se obtiene por el trabajo y el costo de la canasta alimentaria. Si, al considerar el ingreso laboral per cápita, este no alcanza para adquirir dicha canasta; la persona se encuentra en situación de pobreza laboral.

Para realizar esta medición, el Inegi utiliza información sobre el ingreso de las personas ocupadas obtenida a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Con el ingreso laboral per cápita se determina si las y los integrantes de un hogar están o no por debajo de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos.

Como referencia, en mayo de 2026 el valor mensual de la canasta alimentaria por persona era de:

1,960.23 pesos en el ámbito rural

2 mil 597.37 pesos en el ámbito urbano

¿Cómo se mide la pobreza laboral en México?

Para calcular este indicador, se toma como base el ingreso laboral per cápita y se determina si las personas integrantes de un hogar se encuentran por debajo de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos.

El cálculo utiliza información de las personas ocupadas obtenida mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Los indicadores de pobreza laboral se construyen con los microdatos de la ENOE y el valor monetario de la canasta alimentaria. La información tiene cobertura nacional, estatal, para ciudades autorrepresentadas y para los ámbitos rural y urbano, además de actualizarse de manera trimestral.

En el segundo trimestre de 2026, la pobreza laboral fue de 28.3% en el ámbito urbano y de 44.7% en el rural.

Cifras recientes de pobreza laboral en México

Como contexto de este indicador, durante el segundo trimestre de 2026 el Inegi reportó:

31.9% de la población se encontraba en pobreza laboral

de la población se encontraba en pobreza laboral 28.3% correspondía al ámbito urbano

correspondía al ámbito urbano 44.7% al ámbito rural

al ámbito rural El ingreso laboral real per cápita fue de 3 mil 655.63 pesos mensuales

En el ámbito urbano, el ingreso laboral real per cápita fue de 4 mil 085.87 pesos mensuales

En el ámbito rural, fue de 2 mil 129.51 pesos mensuales

La pobreza laboral registró una disminución anual de 3.2 puntos porcentuales

El ingreso laboral real per cápita presentó un incremento anual de 8.0%

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