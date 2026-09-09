Defensa Nacional: así ha cambiado su presupuesto en cinco años; PPEF 2027 propone nuevo aumento

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Así cambió el presupuesto de la Defensa en cinco años. Foto: Cuartoscuro

El presupuesto de Defensa Nacional tendría un nuevo aumento en 2027, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF 2027) presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con una propuesta de 185 mil 706.1 millones de pesos para el Ramo 07, frente a los 170 mil 753.1 millones aprobados para 2026.

La evolución del presupuesto de Defensa Nacional durante los últimos cinco ejercicios muestra variaciones entre un año y otro, con un incremento de 131.8% en 2024, una reducción de 39% en 2025 y aumentos de 7.9% en 2026 y de 8.8% en la propuesta para 2027.

Para realizar la comparación se consideran los presupuestos aprobados en los PEF 2023, 2024, 2025 y 2026, además del monto propuesto en el PPEF 2027. Todas las cantidades están expresadas en millones de pesos corrientes.

Presupuesto de Defensa Nacional de 2023 a 2027

Así cambió el presupuesto de la Defensa en cinco años. UnoTV

En 2023, el PEF asignó al Ramo 07 Defensa Nacional 111 mil 911.6 millones de pesos.

Para 2024, el presupuesto aprobado aumentó a 259 mil 433.8 millones de pesos. Esto representó un incremento de 147 mil 522.2 millones frente al año anterior, equivalente a 131.8% nominal.

La documentación presupuestaria correspondiente a 2024 registró al Ramo 07 dentro de los Ramos Administrativos. El incremento estuvo relacionado con la incorporación de recursos para proyectos y responsabilidades adicionales a cargo de la institución, particularmente en materia de infraestructura y otras actividades asignadas a la Defensa Nacional.

Presupuesto de Defensa Nacional cayó en 2025

En el PEF 2025, el presupuesto aprobado para Defensa Nacional quedó en 158 mil 287.8 millones de pesos.

El monto representó una disminución de 101 mil 146.1 millones de pesos frente a los 259 mil 433.8 millones aprobados para 2024. La variación anual fue de -39.0%.

El monto aprobado para 2025 también fue distinto al planteado originalmente en el PPEF 2025. El proyecto presentado inicialmente contemplaba 151 mil 995.0 millones de pesos para el ramo.

Durante el proceso presupuestario se incorporaron recursos adicionales, por lo que el monto finalmente aprobado para Defensa Nacional ascendió a 158 mil 287.8 millones de pesos.

Aunque el presupuesto disminuyó frente a 2024, el monto aprobado para 2025 se mantuvo por encima de los 111 mil 911.6 millones de pesos asignados en 2023.

Defensa Nacional volvió a aumentar su presupuesto en 2026

Para 2026, el Congreso aprobó 170 mil 753.1 millones de pesos para el Ramo 07 Defensa Nacional.

La cifra representó un aumento de 12 mil 465.4 millones de pesos respecto de los 158 mil 287.8 millones aprobados para 2025. La variación fue de 7.9% nominal.

El Decreto del PEF 2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación, estableció un presupuesto de 170 mil 753 millones 142 mil 93 pesos para el Ramo 07.

Con este incremento, el presupuesto de Defensa Nacional retomó una trayectoria ascendente después de la reducción registrada en 2025.

PPEF 2027 propone 185 mil 706 mdp para Defensa Nacional

El PPEF 2027 plantea asignar 185 mil 706.1 millones de pesos a Defensa Nacional.

Frente a los 170 mil 753.1 millones de pesos aprobados para 2026, la propuesta representa un incremento de aproximadamente 14 mil 953 millones de pesos, equivalente a 8.8% nominal.

De aprobarse el monto propuesto, el presupuesto del Ramo 07 registraría su segundo aumento anual consecutivo después de la reducción de 2025.

Además del incremento en el presupuesto general del ramo, el proyecto plantea variaciones en programas relacionados con las funciones de Defensa Nacional.

El programa “Defensa de la Integridad, la Independencia y la Soberanía del Territorio Nacional” pasaría de 44 mil 673.4 millones de pesos en 2026 a 59 mil 083.2 millones en 2027.

La diferencia es de 14 mil 409.8 millones de pesos, equivalente a un aumento de 32.3%.

Por otra parte, el gasto identificado en materia de Seguridad Nacional dentro de Defensa Nacional pasaría de 100 mil 483.3 millones a 115 mil 592.5 millones de pesos.

Esto representa un incremento de 15 mil 109.2 millones de pesos, equivalente a 15.0%.

¿Cómo ha cambiado el presupuesto de Defensa Nacional?

La comparación de los cinco ejercicios muestra que el presupuesto de Defensa Nacional no mantuvo una variación uniforme.

En 2024 pasó de 111 mil 911.6 millones de pesos a 259 mil 433.8 millones, un aumento de 131.8%.

Para 2025, el presupuesto aprobado bajó a 158 mil 287.8 millones, una reducción de 39% frente al ejercicio anterior.

En 2026 volvió a incrementarse, al pasar a 170 mil 753.1 millones de pesos, un crecimiento de 7.9%.

Para 2027, el proyecto presentado por Hacienda plantea 185 mil 706.1 millones de pesos, lo que supone un aumento de 8.8% respecto del presupuesto aprobado para 2026.

Entre el presupuesto aprobado de 2023 y el monto propuesto para 2027 existe una diferencia de 73 mil 794.5 millones de pesos.

En términos nominales, esto representa un incremento acumulado de 65.9% durante el periodo.

La trayectoria presupuestaria queda marcada por el incremento registrado en 2024, la reducción de 2025 y los aumentos registrados en 2026 y planteados para 2027.

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