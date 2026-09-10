Dadas las circunstancias de país el Paquete Económico 2027 se ve sensato: Raúl Feliz

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El Paquete Económico 2027 plantea un déficit público de 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra menor al 4.1% que la Secretaría de Hacienda estima para el cierre de 2026, explicó el economista Raúl Feliz en entrevista con Noticias en Claro.

El especialista consideró que el programa económico presentado por el Gobierno federal es sensato ante las condiciones que enfrenta el país. Destacó que la proyección de crecimiento económico de 2% está cerca del 1.8% previsto en encuestas entre analistas.

Paquete Económico 2027 prevé déficit de 3.9% del PIB

Para Raúl Feliz, alcanzar un déficit de 3.9% del PIB durante 2027 representaría un esfuerzo de consolidación fiscal frente al cierre previsto para este año, aunque señaló que el déficit de 2026 podría terminar ligeramente por encima de la estimación de Hacienda.

El economista explicó que también se contempla una moderación en el crecimiento del gasto y se mantienen como prioridad los programas sociales.

Sin embargo, señaló como uno de los principales pendientes la inversión pública. El paquete propone mantenerla alrededor de 2.7% del PIB, nivel similar al de 2026.

Feliz sostuvo que México debería destinar alrededor de 4% del PIB a este rubro para fortalecer el crecimiento económico hacia 2028.

¿De dónde obtendrá más ingresos el Gobierno?

El economista explicó que un crecimiento de la economía de 2% permitiría obtener mayores ingresos públicos. También destacó el desempeño de las exportaciones hacia Estados Unidos y la actividad del sector privado.

A esto se sumarán medidas de fiscalización a grandes contribuyentes. De acuerdo con lo expuesto durante la entrevista, Hacienda busca revisar prácticas de evasión y elusión fiscal, entre ellas casos de empresas que reportan pérdidas durante periodos prolongados.

Con el crecimiento económico y una mayor vigilancia fiscal, el Gobierno espera conseguir recursos para financiar programas sociales, mantener la inversión y reducir de manera moderada el déficit.

Raúl Feliz considera necesaria una reforma fiscal

Feliz afirmó que México sí necesita una reforma fiscal, principalmente para contar con mayores recursos destinados a inversión pública.

Consideró que el país requiere invertir entre 4 y 4.5% del PIB para atender sus necesidades de crecimiento. Sin embargo, señaló que el momento político para impulsar una reforma de este tipo pudo haber sido el primer año de Gobierno.

Por ello, estimó que una reforma fiscal podría no concretarse durante el actual sexenio y tendría que esperar hasta la siguiente administración.

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