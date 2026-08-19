Útiles, canasta Pacic y gasolina: Profeco revela los precios más bajos

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¿Dónde comprar más barato? Profeco revela precios. Foto: Cuartoscuro

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reportó una disminución de 5.8% en el costo promedio de la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), además de informar sobre precios de productos básicos, combustibles y útiles escolares.

Durante su participación en la conferencia matutina del pasado 10 de agosto de 2026, el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, presentó los resultados del monitoreo de precios.

La canasta Pacic baja de precio.



Durante la conferencia Mañanera del Pueblo, la Profeco informó que el costo promedio nacional de la canasta Pacic disminuyó 5.8% entre noviembre de 2024 y julio de 2026, al pasar de $886.45 a $834.76 pesos.



Además, el 85.8% de las gasolineras… pic.twitter.com/cLM1VQr3RN — Profeco (@Profeco) August 10, 2026

Canasta Pacic baja 5.8%: ¿cuánto cuesta?

De acuerdo con el monitoreo permanente de precios realizado por la Profeco, el costo promedio de la canasta del Pacic registró una disminución de 5.8% entre noviembre de 2024 y julio de 2026, en la primera renovación del Pacic encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en noviembre de 2024, el precio promedio nacional de la canasta era de 886.45 pesos. Para julio de 2026, el promedio se ubicó en 834.76 pesos.

Capura de pantalla. Foto: La mañanera.

El Pacic está integrado por 24 productos y, de acuerdo con el acuerdo voluntario entre el Gobierno federal, productores, comercializadores y empresarios del sector, su precio no debe superar los 910 pesos, en la revisión más reciente, la Profeco detectó que el precio más bajo de la canasta fue de 731 pesos, en Bodega Aurrera Camino del Seri, en Hermosillo, Sonora. El precio más alto identificado fue de 914.50 pesos, en Walmart Cola de Ballena, en La Paz, Baja California Sur.

¿Qué productos del Pacic bajaron de precio?

Iván Escalante Ruiz informó que diversos productos que integran la canasta del Pacic registraron reducciones en sus precios, de acuerdo con datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Capura de pantalla. Foto: La mañanera.

Los precios promedio por kilogramo, correspondientes del 27 al 31 de julio, fueron los siguientes:

Jitomate: 19.10 pesos, con una disminución de 29.20%.

19.10 pesos, con una disminución de 29.20%. Chile serrano: 52.38 pesos, con una baja de 6.98%.

52.38 pesos, con una baja de 6.98%. Zanahoria: 16.85 pesos, con una reducción de 2.48%.

16.85 pesos, con una reducción de 2.48%. Azúcar: 25.47 pesos, con una disminución de 1.59%.

Otros productos que también registraron variaciones a la baja fueron:

Durazno: 83.81 pesos por kilogramo, menos 5.34%.

83.81 pesos por kilogramo, menos 5.34%. Ejote: 59.97 pesos, menos 5.07%.

59.97 pesos, menos 5.07%. Papaya: 35.93 pesos, menos 2.96%.

35.93 pesos, menos 2.96%. Guayaba: 51.44 pesos, menos 2.69%.

Capura de pantalla. Foto: La mañanera.

La Profeco también realizó monitoreos en Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza; León, Guanajuato, y Chihuahua. Según el reporte, los precios más altos encontrados en estas ciudades se mantuvieron por debajo del precio máximo acordado para la canasta.

¿Cuánto cuesta el diésel en México?

Como parte de la Estrategia para la Estabilización del Precio del diésel, el titular de Profeco informó que 85.8% de las gasolineras vende este combustible en 27 pesos o menos por litro, el precio promedio nacional del diésel se ubicó en 27.01 pesos por litro el 7 de agosto de 2026.

Capura de pantalla. Foto: La mañanera.

Del 29 de julio al 4 de agosto, el precio más bajo fue de 26.92 pesos por litro, registrado en Servicio de Palma 2000, de Pemex, en Coatzacoalcos, Veracruz, en contraste, el precio más alto reportado fue de 28.74 pesos por litro, en la Estación de Servicio Nora, del grupo BP, ubicada en Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.

Capura de pantalla. Foto: La mañanera.

Profeco invitó a la Feria de Regreso a Clases 2026

El procurador Federal del Consumidor invitó a la población a asistir a la Feria de Regreso a Clases Profeco 2026, celebrada el pasado 15 y 16 de agosto en Expo Reforma, en Ciudad de México, de acuerdo con la conferencia, Escalante, mencionó que la entrada fue gratuita y las personas pudieron encontrar productos relacionados con el regreso a clases, incluidos útiles escolares.

Capura de pantalla. Foto: La mañanera.

Escalante Ruiz también recomendó consultar la Revista del Consumidor número 594, correspondiente a agosto de 2026, que incluye un estudio de calidad realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor sobre 94 útiles escolares.

La exposición de Escalante, reportó diferencias de precios entre artículos con características similares, por lo que la Profeco recomendó comparar costos antes de realizar las compras para el regreso a clases.

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