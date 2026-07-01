Remesas a México crecen 3.8% en mayo y suman cuatro meses consecutivos al alza

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Remesas se incrementan durante mayo. Foto: AFP

Las remesas en México registraron un crecimiento anual de 3.8% durante mayo de 2026, al sumar 5 mil 611 millones de dólares, informó el Banco de México (Banxico). Con este resultado, los envíos de dinero desde el exterior acumularon cuatro meses consecutivos con incrementos y alcanzaron su mayor nivel desde octubre del año pasado.

El monto de las #remesas enviadas a México durante mayo 2026 fue de 5,611 millones de dólares. 🌐 Consulta los detalles aquí: https://t.co/nEVTWZqBx4 pic.twitter.com/DYQTANskF7 — Banco de México (@Banxico) July 1, 2026

Banxico reporta aumento en el flujo de remesas durante mayo

De acuerdo con la información del banco central, durante mayo ingresaron al país 5 mil 611 millones de dólares por concepto de remesas familiares.

Aunque analistas anticipaban un incremento impulsado por la celebración del Día de las Madres, Banxico señaló que, al excluir las contracciones observadas en mayo de 2024 y 2025, el crecimiento registrado en 2026 corresponde al menor dinamismo para un mes de mayo desde 2015.

El flujo de recursos provenientes del exterior se realizó mediante 13.9 millones de operaciones, con un envío promedio de 404 dólares.

Las cifras muestran que:

El número de transferencias disminuyó 1.7% respecto a mayo de 2025.

respecto a mayo de 2025. El monto promedio por envío aumentó 5.6% en comparación anual.

Esto significa que, aunque hubo menos operaciones, el valor promedio de cada remesa fue mayor.

Ingresos por remesas superan los 25 mil millones de dólares en 2026

Banxico también informó que, entre enero y mayo de 2026, los ingresos por remesas alcanzaron 25 mil 287 millones de dólares.

La cifra supera los 24 mil 588 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento anual de 2.8%.

Según los registros del banco central, este resultado constituye el mejor desempeño para un periodo enero-mayo desde 2023.

Asimismo, el organismo indicó que 99.2% de los recursos enviados a México llegaron mediante transferencias electrónicas, mientras que el resto correspondió a otros mecanismos de envío.

En el periodo acumulado de junio de 2025 a mayo de 2026, el flujo de remesas alcanzó 63 mil 171 millones de dólares, cifra superior a los 62 mil 968 millones de dólares registrados hasta abril.

También aumentan las remesas enviadas desde México al extranjero

Además de los ingresos, Banxico dio a conocer el comportamiento de las remesas enviadas por residentes en México hacia otros países.

Durante mayo, estos envíos sumaron 108 millones de dólares, distribuidos en 274 mil operaciones, con un monto promedio de 396 dólares.

Las remesas enviadas al exterior registraron incrementos anuales en todos sus indicadores:

25.9% en el monto total enviado.

en el monto total enviado. 5.6% en el número de operaciones.

en el número de operaciones. 19.3% en el valor promedio de cada envío.

En el acumulado de enero a mayo de 2026, los egresos por remesas alcanzaron 520 millones de dólares, frente a los 475 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2025.

Esto representó un crecimiento anual de 9.6%, de acuerdo con la información difundida por Banxico.

CEMLA identifica remesas que reciben ciudadanos estadounidenses en México

El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) informó que existe una comunidad de ciudadanos estadounidenses establecida en México que también recibe remesas de manera periódica.

De acuerdo con el organismo, esos recursos pueden provenir de distintas fuentes, entre ellas:

Pensiones.

Jubilaciones.

Pagos de seguridad social.

Apoyos familiares.

Envíos para estudiantes que residen en México.

El CEMLA señaló que, entre 2020 y el tercer trimestre de 2025, el monto acumulado de estas remesas fue de 522.5 millones de dólares.

Asimismo, estimó que durante ese periodo el total de remesas recibidas por personas con identificación estadounidense podría ser aproximadamente el doble de lo captado por la muestra analizada.

El organismo agregó que esa comunidad también podría percibir otros ingresos provenientes del extranjero mediante mecanismos distintos a las transferencias clasificadas como remesas.

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