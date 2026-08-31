Gasolina y diésel en México: ¿se paga más o menos que en el resto del mundo?

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México se encuentra en un rango medio de precios de combustible. Foto: Cuartoscuro

La mañana de este 31 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, renovó el acuerdo con empresarios gasolineros para mantener un precio máximo de 24 pesos por litro para la gasolina regular y de 27 pesos por litro para el diésel.

Con esta medida, México se mantiene en una posición intermedia dentro del mercado internacional de combustibles. Sin embargo, la comparación cambia según el tipo de gasolina y el país con el que se contraste.

La gasolina regular en México está lejos de las más caras del mundo

Para dimensionar el precio de los combustibles en México es importante distinguir entre gasolina regular, premium y diésel, ya que cada mercado tiene comportamientos distintos.

De acuerdo con datos recopilados por Statbase, con información de organismos internacionales y fuentes oficiales, la gasolina regular de menos de 95 octanos registró a finales de mayo un precio promedio de 23.12 pesos por litro en México.

Con ese valor, el país se ubicó en el lugar 45 de 79 naciones analizadas, prácticamente al mismo nivel que Tailandia y apenas por debajo de Canadá, donde el litro costaba alrededor de 23.48 pesos.

Hong Kong y Venezuela marcan los extremos

La diferencia entre países puede ser enorme.

Según la misma medición, la gasolina regular más cara se encontraba en Hong Kong, donde alcanzó los 70.80 pesos por litro.

En el extremo opuesto se ubicó Venezuela, donde el combustible costaba apenas el equivalente a 17 centavos mexicanos por litro, gracias a los subsidios gubernamentales.

La gasolina premium en México supera el promedio mundial

La situación cambia cuando se observa la gasolina premium de más de 95 octanos.

Datos de Global Petrol Prices, con corte al 24 de agosto de 2026, muestran que el precio promedio mundial para este combustible era de 1.53 dólares por litro, equivalente a alrededor de 26 pesos mexicanos.

En México, el precio promedio de la gasolina premium se ubicó en 27.88 pesos por litro, por encima de la media global.

Con ello, México ocupó el puesto 51 entre los países con la gasolina premium más cara.

Entre los combustibles más caros de América Latina

Dentro de la región latinoamericana, México figura entre los países donde la gasolina premium tiene mayor costo.

De acuerdo con los rankings internacionales, se ubica alrededor del quinto lugar regional, superando a la mayoría de las economías latinoamericanas y sólo por debajo de mercados tradicionalmente más caros, como Uruguay o Cuba.

En contraste, la gasolina premium más barata del mundo se vende en Libia, donde cuesta alrededor de 41 centavos mexicanos por litro, mientras que nuevamente Hong Kong encabeza la lista de los precios más elevados con aproximadamente 70.73 pesos por litro.

El diésel mexicano está prácticamente en el promedio mundial

El caso del diésel muestra una posición distinta para México.

Global Petrol Prices reporta que el precio promedio mundial era de 1.59 dólares por litro, mientras que en México el combustible se ubicaba en 1.58 dólares, equivalentes a aproximadamente 26.87 pesos por litro, prácticamente el mismo nivel que la media internacional.

Con el acuerdo renovado este lunes, el precio máximo se mantendrá en 27 pesos por litro.

En la comparación global, México aparece rodeado por países como:

Mongolia , con alrededor de 27.50 pesos por litro

, con alrededor de 27.50 pesos por litro Botswana, con cerca de 26.52 pesos por litro

Venezuela y Hong Kong también dominan los extremos del diésel

Al igual que ocurre con las gasolinas, la diferencia internacional en el precio del diésel es muy amplia.

El combustible más barato se encuentra en Venezuela, donde cuesta apenas unos 7 centavos mexicanos por litro.

En contraste, Hong Kong vuelve a ocupar la primera posición entre los mercados más caros del mundo, con precios cercanos a los 80 pesos por litro.

En conjunto, los datos muestran que México no se encuentra entre los países con los combustibles más baratos del mundo, pero tampoco entre los más caros. Tanto en gasolina regular como en diésel, los precios nacionales se mantienen cerca del promedio internacional, mientras que la gasolina premium sí se coloca por encima de la media global.

Sin embargo, estas comparaciones sólo reflejan el costo monetario por litro de combustible y no consideran factores como el ingreso promedio, el costo de vida o el poder adquisitivo de cada país, elementos que determinan cuánto representa realmente para una persona llenar el tanque de su vehículo.

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