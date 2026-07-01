Adiós sólo a la huella: bancos podrán usar reconocimiento facial para identificarte

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Ahora los bancos podrán utilizar biometría facial. Foto: Cuartoscuro /ilustrativa

A partir de mañana, las instituciones de crédito podrán usar el reconocimiento de biometría facial como mecanismo de identificación y autenticación de clientes. Esto anunció la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Es decir, que se amplían los mecanismos biométricos que podrán usar los bancos y que hasta ahora contemplaban principalmente las verificación mediante huellas dactilares.

Bancos podrán usar reconocimiento facial para identificar clientes

La resolución establece que las instituciones financieras podrán verificar la identidad de las personas mediante biometría facial, siempre que exista coincidencia con los registros del Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o alguna autoridad fiscal o dependencia federal que cuente con servicios de verificación biométrica.

La CNBV indicó que la medida busca fortalecer la seguridad y confiabilidad de los procesos de autenticación dentro del sistema financiero.

🏦 DOF | Bancos podrán usar biometría para verificar identidad



📌 Este 1 de julio de 2026, la CNBV publicó una resolución que modifica las disposiciones aplicables a las instituciones de crédito para incorporar expresamente el uso de biometría facial en los procesos de… pic.twitter.com/sZhD289G48 — Revista Legislatura (@Rlegislatura) July 1, 2026

La coincidencia biométrica deberá ser de al menos 90%

Los bancos deberán comprobar en línea que la información biométrica obtenida del cliente coincida al menos en un 90% con los registros oficiales correspondientes.

La medida aplicará para identificaciones como la credencial para votar, el pasaporte mexicano, la matrícula consular o bien identificación expedida por alguna otra autoridad fiscal mexicana o dependencia federal.

Datos biométricos no podrán compartirse entre bancos

La resolución establece que las bases de datos biométricas no podrán ser vendidas, transferidas, compartidas ni intercambiadas entre instituciones financieras o terceros.

Además, por ahora únicamente podrán utilizarse huellas dactilares y reconocimiento facial para estos procesos.

¿Cuándo entrará en vigor la nueva regla para los bancos?

La resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación: es decir el jueves 2 de julio.

Las instituciones financieras tendrán hasta 90 días hábiles para ajustarse a las nuevas disposiciones.

De acuerdo con lo publicado en el DOF, esta nueva actualización busca dar mayor certeza, seguridad y confiabilidad en las operaciones financieras presenciales y fortalecer la protección del sistema bancario.

Operaciones bancarias de más de 140 mil pesos tendrán nuevo requisito

Como te informamos en la multiplataforma de Uno TV, los depósitos en efectivo, retiros en ventanilla y las operaciones bancarias de 140 mil pesos o más requerirán la presentación de una identificación oficial vigente a partir del 1 de julio de 2026, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM).

El nuevo requisito no aplicará a todas las operaciones realizadas en instituciones bancarias. La disposición estará limitada a movimientos específicos en ventanilla y únicamente cuando el monto de la operación sea igual o superior a 140 mil pesos.

Los casos en los que será obligatorio presentar una identificación oficial son:

Depósitos en efectivo realizados en ventanilla

en efectivo realizados en ventanilla Retiros de efectivo efectuados en ventanilla

de efectivo efectuados en ventanilla Operaciones por 140 mil pesos o más en una sola transacción

La medida forma parte de un ajuste al marco regulatorio para las operaciones en efectivo y busca fortalecer los mecanismos de identificación de los usuarios en transacciones de alto monto.

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