Infonavit ofrece seguro por daños a viviendas; conoce qué cubre y quiénes pueden tramitarlo

GENERANDO AUDIO...

Infonavit tiene seguro para siniestros. Foto: Cuartoscuro

Los desastres naturales no avisan y pueden causar daños en viviendas. Por ello, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) apoya con el seguro de daños por siniestro cuyas casas sean compradas con un crédito, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos.

El beneficio para reparar la vivienda aplica para casas o departamentos adquiridos con un crédito hipotecario vigente del Infonavit y cubre afectaciones provocadas por eventos súbitos e imprevistos, como terremotos, inundaciones, incendios o huracanes.

¿Qué cubre el seguro de daños del Infonavit?

El seguro de daños protege la vivienda cuando resulta afectada por:

Desastres naturales: terremotos, inundaciones, deslaves, incendios forestales, granizadas, nevadas, huracanes, ciclones, tornados o erupciones volcánicas

terremotos, inundaciones, deslaves, incendios forestales, granizadas, nevadas, huracanes, ciclones, tornados o erupciones volcánicas Accidentes: incendios domésticos, explosiones, caída de árboles o de objetos desde un avión

incendios domésticos, explosiones, caída de árboles o de objetos desde un avión Otros eventos contemplados en la póliza del Infonavit

Sin embargo, el seguro no cubre daños por falta de mantenimiento, desgaste natural de la vivienda, fallas de construcción, remodelaciones, movimientos graduales del terreno ni pérdidas de dinero, joyas o documentos de valor.

Requisitos para solicitar el seguro de daños

Para acceder al beneficio debes cumplir con estas condiciones:

Tener un crédito hipotecario vigente con el Infonavit

con el Estar al corriente en los pagos o regularizar el crédito, si es posible

Reportar el siniestro dentro de los dos años posteriores al incidente

El beneficio no aplica para créditos Mejoravit y, en el caso de Cofinavit, únicamente cubre la parte financiada por el Infonavit.

¿Cómo hacer el trámite?

Si la vivienda sufrió daños, es necesario acudir a la oficina del Infonavit más cercana para presentar el aviso de daños. Posteriormente, el instituto notificará a la aseguradora para que un ajustador visite el inmueble y determine si existe una pérdida parcial o total.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.