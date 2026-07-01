El futuro del T-MEC se discutirá cada año; así serán las reuniones tras la decisión de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Extensión del T-MEC podría ir más allá de 2036. Fotos: Cuartoscuro

Estados Unidos decidió no respaldar la extensión automática del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hasta 2042 durante la primera reunión de revisión celebrada este 1 de julio.Sin embargo, la decisión no significa el fin del acuerdo comercial, sino el inicio de un nuevo periodo de revisiones anuales que se extenderá hasta 2036, cuando concluye su vigencia original.

A partir de ahora, México, Estados Unidos y Canadá deberán reunirse cada año para evaluar el funcionamiento del tratado, analizar posibles ajustes y decidir si existen condiciones para extender nuevamente su vigencia por otros 16 años. Estas reuniones están previstas en el artículo 34.7 del T-MEC y serán determinantes para el futuro del principal acuerdo comercial de Norteamérica.

Las reuniones anuales buscarán resolver diferencias y mantener vivo el tratado

De acuerdo con el propio T-MEC, durante los próximos diez años los representantes comerciales de los tres países sostendrán reuniones periódicas para revisar el funcionamiento del acuerdo, atender diferencias que puedan surgir y analizar distintos aspectos relacionados con su aplicación.

Aunque el tratado no establece una agenda fija para cada encuentro, sí permite discutir temas específicos del comercio regional, revisar disposiciones del acuerdo e incluso analizar posibles modificaciones cuando exista consenso entre las tres naciones.

En otras palabras, estas reuniones funcionarán como un espacio permanente de negociación que buscará mantener vigente el tratado y resolver las diferencias que puedan surgir entre los socios comerciales.

¿Quién participa y cómo se toman las decisiones?

Las reuniones estarán encabezadas por los titulares de Comercio de los tres países: el Representante Comercial de Estados Unidos, el secretario de Economía de México y el ministro de Comercio Internacional de Canadá, quienes contarán con el respaldo de los distintos comités técnicos especializados previstos en el tratado.

Las sesiones deberán realizarse bajo las reglas de la Comisión del T-MEC, por lo que las sedes oficiales irán rotando entre los tres países, salvo que los gobiernos acuerden otra modalidad.

Uno de los aspectos más importantes es que ningún país puede modificar unilateralmente el tratado. Cualquier decisión, declaración conjunta o eventual cambio deberá aprobarse por consenso, es decir, con el respaldo de México, Estados Unidos y Canadá.

¿Las reuniones pueden extender nuevamente el T-MEC?

Sí. El mecanismo de revisión anual también contempla la posibilidad de que los tres gobiernos alcancen un acuerdo para extender nuevamente la vigencia del tratado.

Si durante cualquiera de estas reuniones los tres países confirman por escrito su intención de mantener el acuerdo, el T-MEC se renovará automáticamente por otros 16 años.

En ese momento concluiría el periodo de revisiones anuales y el tratado volvería al esquema ordinario previsto desde su creación, con una nueva revisión conjunta cada seis años.

Por el contrario, si durante la década de revisiones nunca se alcanza un consenso para extender el acuerdo, el T-MEC concluirá su vigencia en 2036, conforme a los plazos establecidos en el propio tratado.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.