Pagar en efectivo tiene límites: SAT define de cuánto es el máximo permitido

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SAT establece montos máximos para pagar en efectivo. Foto: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que en México existen límites para realizar pagos en efectivo en determinadas operaciones, como parte de las medidas para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros.

Los montos máximos están establecidos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

¿Cuál es el monto máximo para pagar en efectivo?

Para 2026, el límite más alto permitido es de 8 mil 25 UMA, equivalente a 941 mil 412.75 pesos.

Este monto aplica únicamente para la compraventa de bienes inmuebles, por lo que operaciones superiores a esa cantidad no pueden liquidarse en efectivo.

La ley también establece un tope de 3 mil 210 UMA, equivalente a 376 mil 565.10 pesos, para diversas operaciones, entre ellas:

Compraventa de vehículos nuevos o usados, terrestres, marítimos o aéreos.

nuevos o usados, terrestres, marítimos o aéreos. Compra de relojes, joyería, metales preciosos, piedras preciosas y obras de arte .

. Compra de boletos para juegos con apuesta, concursos o sorteos, así como el pago de premios.

para juegos con apuesta, concursos o sorteos, así como el pago de premios. Servicios de blindaje para vehículos e inmuebles.

para vehículos e inmuebles. Compra o venta de acciones o partes sociales .

. Arrendamiento de inmuebles y vehículos.

Límite en pagos pen efecitvo. Foto: SAT

¿Por qué existen estos límites?

De acuerdo con el SAT, estas restricciones buscan evitar que ciertas operaciones se utilicen para ocultar recursos de procedencia ilícita.

La legislación establece que, en determinados actos u operaciones, no se puede liquidar ni aceptar pagos en monedas, billetes o metales preciosos cuando se rebasan los montos permitidos.

El organismo recordó que estas disposiciones forman parte de las medidas para fortalecer la vigilancia sobre las operaciones financieras y combatir el lavado de dinero y otros delitos fiscales.

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