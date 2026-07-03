Negociaciones del T-MEC serán hasta que alcancen un consenso, no cada año: Kenneth Smith Ramos

GENERANDO AUDIO...

Los gobiernos de México y Canadá mantienen su postura a favor de extender el T-MEC por 16 años, pero Estados Unidos decidió no respaldar esa medida por ahora. La decisión mantiene abierto el proceso de revisión del acuerdo comercial, aunque el Tratado continuará vigente hasta 2036.

El especialista en comercio internacional y exjefe de negociación técnica del T-MEC en la Secretaría de Economía, Kenneth Smith Ramos, explicó en Noticias en Claro, que la postura de Estados Unidos era previsible, ya que retoma la línea que el representante comercial estadounidense había expresado desde el año pasado y responde a la estrategia comercial del presidente Donald Trump.

Smith Ramos señaló que la decisión de Estados Unidos no significa el fin del T-MEC, ya que el tratado sigue en vigor y la revisión continuará entre los tres países. Aclaró que, si en 2026 no existe un acuerdo para ampliar su vigencia, las negociaciones seguirán en los años posteriores hasta que las tres partes alcancen un consenso.

El especialista también precisó que no habrá una revisión obligatoria cada año durante los próximos diez años, como se ha interpretado en algunos medios internacionales. Explicó que el mecanismo permite continuar las negociaciones y que, en cuanto los tres países acuerden extender el tratado por otros 16 años, la siguiente revisión se realizaría seis años después.

Incertidumbre y negociación entre México y Estados Unidos

Durante la entrevista, Kenneth Smith Ramos reconoció que la decisión genera incertidumbre para quienes analizan inversiones de largo plazo en Norteamérica. Sin embargo, afirmó que los indicadores actuales muestran que los inversionistas no consideran que exista un riesgo inmediato de desaparición del tratado.

Añadió que el T-MEC ha generado cifras récord en comercio entre México y Estados Unidos, además de impulsar la inversión extranjera en la región. También calificó como desafortunado que el gobierno estadounidense argumente que el acuerdo debe corregirse por el déficit comercial con México.

El especialista indicó que las negociaciones bilaterales continuarán durante julio y abordarán temas como reglas de origen, reducción de la dependencia de Asia y China, asuntos agrícolas, energía y los aranceles impuestos por Estados Unidos, los cuales consideró una prioridad para México.

Smith Ramos concluyó que el principal objetivo del gobierno mexicano debe ser alcanzar un acuerdo que reduzca la incertidumbre comercial y limite el impacto de los aranceles mientras continúan las negociaciones del T-MEC

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia..