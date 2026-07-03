Especialistas piden estrategia para autos eléctricos ante revisión del T-MEC

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Autos en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Las revisiones anuales del T-MEC hasta 2036 obligan a México a buscar una estrategia de largo plazo para fortalecer la industria de los autos eléctricos, consideró Eugenio Grandio, presidente de la Electro Movilidad Asociación (EMA).

El especialista señaló que, ante los cambios en el mercado de Estados Unidos y el contexto comercial de Norteamérica, el país debe decidir cómo fortalecer su participación en una industria que continuará creciendo en los próximos años.

Autos eléctricos requieren una estrategia de largo plazo

De acuerdo con el presidente de Electro Movilidad Asociación, cerca del 80% de la producción automotriz mexicana tiene como destino Estados Unidos, por lo que las decisiones comerciales y las revisiones del T-MEC tendrán impacto en el sector.

“Habrá que ir viendo las implicaciones, tenemos todavía 10 años, México tendrá que ir decidiendo qué tipo de industria queremos… entonces tendremos que ir decidiendo cómo vamos a ser parte de este mundo. El 80% de lo que producimos va a Estados Unidos, Estados Unidos ha quitado los impuestos, bajó la demanda, pero ahora con el tema de los combustibles y esto se ha ido recuperando”, Eugenio Grandio, presidente de Electro Movilidad Asociación

También hizo un llamado a fortalecer el mercado interno para evitar que posibles aranceles desincentiven la compra de autos eléctricos y favorezcan el consumo de vehículos de gasolina.

“Ojalá que también lo revisemos como una estrategia de país porque el arancel lo que puede hacer es que en vez de que la gente compre un auto eléctrico compre uno de gasolina y creo que, como sociedad, calidad de vida, de aire y hasta tema de eficiencia energética perdemos”, Eugenio Grandio, presidente de Electro Movilidad Asociación

Ventas de autos eléctricos mantienen crecimiento en México

Grandio afirmó que, pese a la incertidumbre que sembró el presidente Donald Trump, la expansión de los vehículos eléctricos continuará debido al avance tecnológico y a la reducción de sus costos.

“Yo creo que inevitablemente el tema de vehículos eléctricos va a ir aumentando simplemente porque son mejores coches… A medida que la tecnología ha ido bajando el precio, cada vez son más baratos, independientemente de las cosas geopolíticas que están pasando es un tema tecnológico, no económico, entonces yo creo que va haber más gente como los que ya nos hemos animado a manejar un auto eléctrico”, Eugenio Grandio, presidente de Electro Movilidad Asociación

Como ejemplo, destacó que durante 2024 se comercializaron 96 mil autos eléctricos en México, mientras que en el primer trimestre de este año se vendieron 25 mil unidades, un incremento cercano al 30% respecto al mismo periodo del año anterior.

Financiamiento impulsa la compra de vehículos eléctricos

El financiamiento se ha convertido en un factor clave para el crecimiento del mercado.

De acuerdo con datos de la Electro Movilidad Asociación y Banco Santander:

7 de cada 10 autos eléctricos se compran mediante financiamiento

se compran mediante financiamiento 50% se adquiere con créditos bancarios

se adquiere con créditos bancarios 33% con financiamiento del fabricante

con financiamiento del fabricante 17% mediante alianzas entre bancos y fabricantes

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