México vs. Inglaterra: así juegan fuera de la cancha; comercio, inversiones y negocios unen a ambos países

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¿Cómo e sla relación comercial entre México e Inglaterra? Fotos: AFP

El comercio entre México y el Reino Unido, las inversiones y la entrada en vigor del TIPAT muestran que la relación económica entre ambos países va más allá del deporte. Aunque el Reino Unido no se encuentra entre los cinco principales socios comerciales de México, sí representa uno de los mercados europeos más relevantes para las exportaciones mexicanas y un destino para la inversión bilateral.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, durante 2025 el comercio bilateral entre México y el Reino Unido alcanzó 6 mil 293 millones de dólares, con un saldo favorable para el país.

El comercio entre México y el Reino Unido deja un superávit para México

Las cifras oficiales muestran que México exportó al Reino Unido bienes por 3 mil 455 millones de dólares, mientras que las importaciones provenientes del mercado británico sumaron 2 mil 233 millones de dólares.

Como resultado, el país registró un superávit comercial de mil 222 millones de dólares, lo que significa que México vende más productos al Reino Unido de los que compra.

En el total del comercio exterior mexicano durante 2025, el Reino Unido representó aproximadamente:

0.57% de las exportaciones mexicanas.

de las exportaciones mexicanas. 0.37% de las importaciones de México.

Aunque la participación es reducida frente a otros socios comerciales, el mercado británico mantiene un peso relevante dentro de Europa.

¿Qué exporta México al Reino Unido?

Las exportaciones de México al Reino Unido están concentradas en bienes manufacturados con alto valor agregado.

Entre los principales productos destacan:

Automóviles

Autopartes

Maquinaria industrial

Equipo eléctrico

Computadoras

Instrumentos electrónicos

La Secretaría de Economía señala que el intercambio comercial entre ambos países está impulsado principalmente por los sectores automotriz, de autopartes, maquinaria y equipo industrial.

De acuerdo con Data México, el principal producto exportado corresponde a automóviles para transporte de personas.

¿Qué importa México del Reino Unido?

Por su parte, las importaciones desde el Reino Unido incluyen principalmente bienes industriales, productos especializados y servicios.

Entre ellos se encuentran:

Maquinaria especializada

Productos farmacéuticos

Químicos

Instrumentos científicos

Bebidas alcohólicas , especialmente whisky

, especialmente whisky Equipo para la industria energética

Además de mercancías, el Reino Unido exporta hacia México servicios relacionados con tecnología, servicios financieros, consultoría e ingeniería.

La inversión británica en México

Además del comercio, la inversión extranjera directa del Reino Unido en México mantiene presencia en diversos sectores.

Según Data México, durante 2024 ingresaron 823 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente del Reino Unido.

Las empresas británicas participan en actividades como:

Energía

Minería

Banca

Seguros

Industria farmacéutica

Infraestructura

Manufactura

Servicios profesionales

Empresas británicas con operaciones en México

Diversas compañías originarias del Reino Unido tienen presencia en el mercado mexicano mediante operaciones comerciales, inversiones o prestación de servicios.

Entre las más conocidas se encuentran:

HSBC

Shell

AstraZeneca

Diageo , propietaria de marcas como Johnnie Walker , Buchanan’s , Smirnoff y Tanqueray

, propietaria de marcas como , , y Unilever

GSK

BP

Empresas mexicanas que operan en el Reino Unido

La relación económica también fluye en sentido contrario.

Empresas mexicanas mantienen operaciones o comercializan sus productos en el Reino Unido, entre ellas:

Bimbo

Cemex

Gruma

Su presencia refleja el interés de compañías nacionales por participar en uno de los principales mercados europeos.

El TIPAT abre una nueva etapa para el comercio entre México y el Reino Unido

Uno de los cambios más relevantes en la relación bilateral ocurrió el 22 de junio de 2026, cuando México y el Reino Unido comenzaron a comerciar bajo el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), conocido internacionalmente como CPTPP.

La incorporación del Reino Unido al acuerdo contempla beneficios como:

Reducción o eliminación de aranceles .

. Mayor acceso para productos agroalimentarios .

. Impulso a las industrias automotriz, aeroespacial y farmacéutica .

. Mayor integración de cadenas de valor .

. Incentivos para incrementar la inversión bilateral.

La Secretaría de Economía considera que este mecanismo fortalecerá el intercambio comercial y facilitará nuevas oportunidades de negocio entre ambos países.

La relación comercial tras el Brexit

Después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ambos gobiernos buscaron mantener las condiciones del comercio bilateral mediante un Acuerdo de Continuidad Comercial, con el objetivo de evitar interrupciones en el intercambio de bienes y servicios.

La entrada en vigor del TIPAT representa una nueva etapa para la relación económica entre México y el Reino Unido, al ampliar las condiciones de acceso a mercados y generar expectativas de un mayor flujo de comercio e inversión.

El marcador del comercio entre México y el Reino Unido

Indicador Dato Comercio bilateral (2025) 6,293 millones de dólares Exportaciones de México al Reino Unido 3,455 millones de dólares Importaciones desde el Reino Unido 2,233 millones de dólares Saldo comercial +1,222 millones de dólares Principal exportación mexicana Automóviles Acuerdo comercial vigente TIPAT, desde el 22 de junio de 2026

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