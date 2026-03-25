SAT defiende revocación de donatarias; fueron 270 de 10 mil

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en 2025 se revocó la autorización a 270 donatarias de un padrón de más de 10 mil organizaciones, luego de que no cumplieron con los requisitos establecidos en la ley para recibir donativos deducibles de impuestos.

Las autoridades fiscales emitieron una tarjeta informativa el 24 de marzo de 2026 para aclarar información publicada en algunos medios sobre la revocación de autorizaciones a donatarias.

SAT explica revocación de donatarias autorizadas

El Servicio de Administración Tributaria explicó que las Donatarias Autorizadas son organizaciones civiles o fideicomisos que cuentan con permiso para recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que permite que las personas donantes paguen menos impuestos.

Estas organizaciones están obligadas a destinar los recursos a los fines autorizados por la ley, y el SAT debe verificar que cumplan con sus obligaciones fiscales y legales.

La autorización como donataria también permite que estas organizaciones tributen como personas morales con fines no lucrativos y no paguen ISR, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Por qué el SAT revocó donatarias en 2025

El SAT informó que 270 donatarias fueron revocadas en 2025 porque no cumplieron con los requisitos legales o no corrigieron irregularidades dentro del plazo establecido por la ley.

Las autoridades señalaron que todas las organizaciones tuvieron derecho de audiencia, conforme al procedimiento establecido en la Ley del ISR, antes de que se realizara la revocación.

En algunos casos, la revocación ocurrió porque las organizaciones no presentaron documentos que acreditaran que las investigaciones que realizaban eran de carácter científico, que era el rubro bajo el cual tenían autorización.

El SAT explicó que las organizaciones pueden solicitar nuevamente la autorización si cumplen con los requisitos pendientes.

La lista de donatarias revocadas se publica en el Diario Oficial de la Federación y en el portal del SAT para garantizar transparencia.

El SAT reiteró que las revocaciones se realizan únicamente cuando las organizaciones no cumplen con la ley.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.