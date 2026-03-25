Autorización del SAT: guía completa y requisitos para convertirse en donataria

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SAT establece requisitos para convertirse en donataria. Foto: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece requisitos para que organizaciones civiles puedan obtener la autorización como donatarias y recibir donativos deducibles. El trámite se realiza en línea mediante el Buzón Tributario y requiere cumplir requisitos fiscales y documentales.

Recientemente, inició el debate tras la revocación o cancelación de autorizaciones a algunas ONG en México, por parte del SAT.

Requisitos clave para la autorización de donatarias ante el SAT

Para iniciar el trámite ante el SAT, que aseguró no haber actuado por razones políticas con algunas organizaciones al revocar la autorización, las organizaciones deben contar con:

Buzón Tributario activo

RFC y Contraseña vigente

vigente e.firma de la organización

de la organización Documentos digitalizados en PDF (máx. 5 archivos de 4 MB)

De acuerdo con el SAT, los documentos con los que se debe contar al momento de hacer la solicitud son:

La escritura constitutiva o estatutos vigentes, el contrato de fideicomiso o sus modificaciones en donde se contemplen: el objeto social vigente por el cual solicitan la citada autorización, los requisitos de patrimonio y liquidación a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente

El documento que sirva para acreditar las actividades que realiza la persona moral o fideicomiso, el cual deberá tener una vigencia mínima de seis meses al momento de su presentación

Los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad de los estatutos, o bien, el comprobante de entrada y pago de derechos que acredite el trámite de inscripción

El SAT señala que la solicitud debe completarse en una sola sesión, ya que el sistema expira tras 20 minutos de inactividad.

Cómo solicitar autorización para recibir donativos deducibles

El proceso se realiza en el portal del Servicio de Administración Tributaria siguiendo estos pasos:

Ingresar a “Trámites y servicios”

Seleccionar la opción “Más trámites y servicios”

Dar clic en “Contribuyentes autorizados”

Seleccionar “Donatarias autorizadas”

Acceder al Buzón Tributario

Capturar datos y actividades

Adjuntar documentos

Firmar con e.firma y enviar

Al finalizar, se genera un acuse, el cual se sugiere guardar o imprimir.

Ventajas de donatarias en México

Para las organizaciones que cumplan con los requisitos establecidos por parte del SAT, existen beneficios como:

Tributa para efectos fiscales como persona moral con fines no lucrativos

Puede recibir donativos sin límite, ya sea en efectivo o en especie, de residentes en el país o en el extranjero, debiendo expedir los comprobantes respectivos

De manera general no es contribuyente del ISR

Con previa autorización, no paga impuestos al comercio exterior por la entrada al país de mercancías que sean donadas para ser destinadas a fines culturales, de enseñanza, de investigación, de salud pública o de servicio social, y que pasen a formar parte de su patrimonio, siempre que el donante sea residente en el extranjero

¿Quiénes son las Donatarias Autorizadas?

De acuerdo con la definición del SAT, las donatarias son aquellas organizaciones civiles o fideicomisos sin fines de lucro que cuentan con autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta.

Entre las actividades pueden ser autorizadas se encuentran:

Asistenciales

Educativas (escuelas)

Investigación científica o tecnológica

Culturales

Desarrollo Social

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