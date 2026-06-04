Infonavit ya presta con 100 puntos: qué cambió y cómo saber si puedes solicitar un crédito
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) incorporó el nuevo modelo T100, un esquema que permite entregar en este 2026 un crédito a quienes acumulen 100 puntos en lugar de 1,080 puntos, como ocurría con el sistema anterior.
El cambio forma parte del Plan Estratégico y Financiero 2026 del instituto, que contempla la implementación del Modelo Único de Originación (T100) para simplificar los procesos de evaluación de los derechohabientes.
¿En qué créditos aplican los 100 puntos?
Hasta el momento, el Infonavit no ha publicado cuáles son los productos crediticios que operan bajo el nuevo modelo T100 durante este 2026.
Por ello, no es posible afirmar de manera oficial qué créditos están incluidos o excluidos del nuevo esquema de evaluación.
Lo que sí puede puedes hacer es hacer una precalificación para saber si tienes los requisitos y puntos para acceder al alguno de los financiamientos habitacionales.
Paso a paso para revisar si puedes acceder a un crédito
- Ingresa a Mi Cuenta Infonavit
- Accede al apartado “Precalificación y puntos”
- Ingresa tu Número de Seguridad Social (NSS)
- Consulta tu resultado
La plataforma mostrará:
- Si cumples los requisitos para solicitar un crédito
- El monto aproximado de financiamiento al que podrías acceder
- Las condiciones disponibles para tu perfil
Asimismo, el sistema indicará las opciones de financiamiento disponibles de acuerdo con tu situación como derechohabiente.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.