IMCO 2026: 9 de las 10 ciudades más competitivas de más de un millón están gobernadas por la oposición; en cuáles domina Morena
Algo que destaca en el más reciente Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) es que nueve de las 10 mejores ciudades evaluadas, de más de un millón de habitantes, se encuentran gobernadas por la oposición. Sin embargo, el partido gobernante Morena equilibra las cifras en ciudades mejor evaluadas de 500 mil a menos de 250 mil habitantes.
De acuerdo con el IMCO, el estudio evalúa la capacidad de 72 principales ciudades mexicanas (372 municipios) para generar, atraer y retener talento e inversión. Se consideraron para el análisis 35 indicadores agrupados en seis subíndices
Morena puntea en ciudades con población menor a un millón de habitantes
El ranking Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026 también muestra que Morena domina en ciudades con población de 500 mil a un millón de habitantes, con 6 de 10 ciudades competitivas.
De igual manera, en ciudades de 250 mil a 500 mil habitantes, Morena encabeza con 6 ciudades competitivas y, finalmente, en la categoría de ciudades con población menor a 250 mil habitantes, queda debajo del PRI, pero empatado con PAN y PVEM.
Ciudades más competitivas de más de un millón
- Querétaro –PAN
- Guadalajara –Movimiento Ciudadano
- Hermosillo –PAN
- Saltillo –PRI
- Monterrey –PRI
- Mérida –PAN
- Chihuahua –PAN
- Aguascalientes –PAN
- San Luis Potosí –PRI
- Ciudad de México -Morena
El PAN destaca con 5 ciudades, el PRI con 3, Movimiento Ciudadano con 1 y Morena con 1.
Ciudades de 500 mil a un millón de habitantes
- Puerto Vallarta – PVEM
- Tepic – Morena
- Veracruz – PAN
- Durango – PAN
- Pachuca – Morena
- Tampico – Morena
- Mazatlán – Morena
- Irapuato – PAN
- Villahermosa (Centro) – Morena
- Xalapa – Morena
Morena puntea con 6 ciudades, el PAN con 3 y PVEM con 1.
Ciudades de 250 mil a 500 mil habitantes
- La Paz – Morena
- Monclova-Frontera – PRI
- Nuevo Laredo – Morena
- Los Cabos – PT
- Playa del Carmen – Morena
- Ciudad Victoria -Morena
- Zacatecas-Guadalupe – PAN
- Los Mochis (Ahome) – Morena
- Silao -PAN
- Nogales -Morena
Morena encabeza la lista con 6 ciudades, el PAN con 2, y siguen el PRI y PT con 1, respectivamente.
Ciudades de menos de 250 mil habitantes
- Delicias – PAN
- Piedras Negras – Morena
- Ocotlán – MC
- Guaymas – Morena
- Sabinas – PRI
- Guanajuato – PAN
- Rioverde – PRI
- Tecomán – Morena
- Tianguistenco – PRI
- Moroleón-Uriangato – MC
El PRI y Morena encabezan la lista con 3 ciudades, y empatados con 2 ciudades, PAN y Movimiento Ciudadano.
El investigador del IMCO, Álvaro Pérez, asegura que las ciudades más competitivas de México en 2026 comparten al menos dos de las siguientes condiciones estructurales:
- Entorno de seguridad que atrae talento e inversión
- Gobierno local con mayor capacidad de acción
- Mercado de trabajo con alta participación en el empleo formal
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