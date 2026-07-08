Compras en efectivo: SAT establece montos máximos

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SAT establece límites en pagos en efectivo. Foto: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene vigilancia en operaciones financieras para evitar delitos fiscales. Por ello, autoridades establecen límites en compras en efectivo.

¿Cuál es el límite para pagar en efectivo?

De acuerdo con las autoridades, existe un límite que supera los 900 mil pesos para una transacción en efectivo, el cual se establece en el apartado de Restricción de uso de efectivo y metales.

El monto máximo para poder hacer una transacción en efectivo es de 8 mil 25 Unidad de Medida y Actualización (UMA) que, para 2026, son 941 mi l 412 pesos con 75 centavos.

La cantidad máxima corresponde a la compraventa de inmuebles.

Autoridades establecen un monto máximo permitido de 3 mil 210 UMA, es decir, 376 mil 565 pesos con 10 centavos para:

Compraventa de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres

Compraventa de relojes; joyería; metales preciosos y piedras preciosas, ya sea por pieza o por lote y de obras de arte

Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos; así como la entrega a pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos

Servicios de blindaje para vehículos e inmuebles

Compra venta de acciones o partes sociales

Arrendamiento de inmuebles y vehículos

Límite en pagos pen efecitvo. Foto: SAT

Los montos máximos establecidos por las autoridades están respaldados por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

De acuerdo con las autoridades, se “establece en ciertos actos u operaciones la restricción de liquidar o pagar, así como de aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o cualquier otra divisa y Metales Preciosos”.

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