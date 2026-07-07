Con más de 54 mil mdd México registra el mayor valor de exportaciones a EE. UU. en mayo de 2026

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México alcanzó mayor volumen de exportación en mayo. Foto: Cuartoscuro

Las exportaciones de México a Estados Unidos alcanzaron un valor de 54 mil 180 millones de dólares durante mayo de 2026, la cifra más alta registrada para cualquier mes, de acuerdo con datos publicados este martes por la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Con este resultado, México se mantiene como el principal socio comercial de Estados Unidos, al superar el intercambio comercial de países como Canadá, China, Taiwán y Vietnam, según las cifras oficiales del Gobierno estadounidense.

Exportaciones mexicanas rompen récord histórico en mayo

Los datos de la Oficina del Censo muestran que, además del máximo histórico en exportaciones, México importó bienes estadounidenses por 33 mil 50 millones de dólares durante mayo.

En conjunto, el intercambio comercial entre ambos países se mantuvo como el más alto entre los principales socios de Estados Unidos.

Comercio bilateral supera los 916 mil millones de dólares en un año

En el periodo comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos sumaron 558 mil millones de dólares, un incremento de 8% respecto al mismo lapso anterior.

Por su parte, las importaciones desde Estados Unidos alcanzaron 358 mil 900 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 7%.

Estas cifras consolidan a México como el principal socio comercial de la economía estadounidense, por encima de Canadá, China, Taiwán y Vietnam.

Ebrard atribuye el resultado a la posición comercial de México

Tras la publicación de las cifras, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el desempeño de las exportaciones refleja la posición que mantiene México dentro del mercado estadounidense.

El funcionario también destacó que el récord se alcanzó en un contexto marcado por el aumento de aranceles aplicados por Estados Unidos a diversos países, aunque las exportaciones mexicanas continuaron creciendo.

México mantiene el liderazgo entre los socios comerciales de EE. UU.

Los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos muestran que el comercio entre ambos países continúa fortaleciéndose, impulsado por el intercambio de manufacturas, productos industriales y bienes intermedios.

El resultado de mayo representa el mayor valor mensual de exportaciones mexicanas registrado hasta ahora y mantiene a México como el principal proveedor de mercancías para el mercado estadounidense.

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