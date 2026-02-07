SAT triplica recaudación: multas y recargos al alza

GENERANDO AUDIO...

Multas del SAT superan recaudación de impuestos clave en 2025 Foto: Cuartoscuro.

Durante 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incrementó la recaudación por multas impuestas a contribuyentes, superando incluso los ingresos obtenidos por algunos impuestos federales.

Con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalla que la recaudación por multas del SAT cerró 2025 en 30 mil 368 millones de pesos. Este monto representó un crecimiento anual de 52% en términos reales, es decir, ya considerando los efectos de la inflación.

Recaudación de multas del SAT en 2025

El monto recaudado por multas fue mayor a los ingresos obtenidos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas alcohólicas. Al cierre de 2025, este impuesto registró una recaudación de 25 mil 968 millones de pesos, por debajo de los recursos obtenidos mediante sanciones administrativas.

Las cifras muestran que las sanciones aplicadas por el SAT, encabezado por Antonio Martínez Dagnino, tuvieron un peso relevante dentro de los ingresos tributarios no impositivos durante el ejercicio fiscal.

Correcciones fiscales concentran la mayor recaudación

El rubro de correcciones fiscales fue el que dejó más recursos al erario. Este concepto generó una recaudación de 26 mil 769 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 63% en términos reales. Además, las correcciones fiscales pasaron de concentrar el 80% del total recaudado por multas en 2019 a 88% al cierre de 2025.

Programa de Regularización del SAT

El aumento en la recaudación por multas coincidió con la implementación del Programa de Regularización del SAT en 2025. De acuerdo con el fisco federal, personas físicas y morales con ingresos de hasta 35 millones de pesos pudieron acceder a facilidades de pago en hasta seis parcialidades.

El estímulo fiscal aplicó a contribuciones propias, retenidas, trasladadas, de comercio exterior y cuotas compensatorias correspondientes a ejercicios fiscales de 2023 o anteriores, siempre que se cumplieran ciertos requisitos.

