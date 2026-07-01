Confianza empresarial suma 16 meses en terreno negativo; sector privado sigue sin recuperar optimismo

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Foto: Josué Cerna / Archivo

La confianza del sector privado en México sigue sin mostrar señales de recuperación. Durante junio, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza se ubicó en 48.2 puntos, sin cambios frente a mayo, pero acumulando ya 16 meses consecutivos por debajo del umbral de 50 puntos, nivel asociado a expectativas desfavorables, según cifras publicadas por el Inegi.

Aunque el indicador general se mantuvo estable respecto al mes previo, el dato confirma que las empresas continúan observando con cautela el panorama económico y no han logrado recuperar niveles positivos de confianza desde hace más de un año.

El pesimismo, además, se mantiene prácticamente en todos los sectores evaluados por el organismo.

En junio 2026, y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza #IGOEC se ubicó en 48.2 puntos y no presentó variación mensual. Respecto a junio 2025, disminuyó 0.5 puntos.



Por su parte, el Indicador de Confianza Empresarial registró las… pic.twitter.com/AsITdlA7PL — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 1, 2026

Sectores que siguen en terreno negativo

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), todos los principales sectores productivos permanecen por debajo del nivel considerado positivo.

Los indicadores registrados en junio fueron:

Manufactura: 48.4 puntos

Construcción: 46.3 puntos

Comercio: 49 puntos

Servicios privados no financieros: 49.6 puntos

En todos los casos, las expectativas empresariales continúan en terreno desfavorable.

Empresas siguen sin ver buen momento para invertir

Uno de los datos que más llamó la atención dentro del reporte es la percepción relacionada con si actualmente existen condiciones adecuadas para invertir.

En el sector manufacturero, este componente alcanzó apenas 34.5 puntos, acumulando ya 155 meses consecutivos en zona negativa.

En construcción, el escenario resulta todavía más prolongado.

Ahí, la percepción sobre invertir cayó a 23.3 puntos, manteniéndose por 181 meses consecutivos por debajo del umbral positivo, el periodo más largo entre todos los sectores analizados.

El pesimismo empresarial sigue instalado en la economía mexicana

En términos generales, el reporte confirma que el sector privado mantiene reservas frente al entorno económico actual.

Además de la debilidad observada en manufactura y construcción:

El comercio suma 16 meses consecutivos en terreno negativo

Los servicios privados acumulan ya 9 meses con expectativas desfavorables

Aunque junio no mostró deterioro frente a mayo, la confianza empresarial en México sigue sin lograr una recuperación sostenida.

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