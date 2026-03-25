Sheinbaum impulsa nueva aplicación del Banco del Bienestar; permitirá transferencias y pagos digitales

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FOTO: Cuartoscuro | Getty

El Gobierno Federal creará una nueva aplicación del Banco del Bienestar que permitirá realizar transferencias y pagos de servicios, sin la necesidad de acudir a las sucursales para retirar efectivo.

Desde el 20 de marzo, Claudia Sheinbaum adelantó que la Agencia de Transformación Digital y la Secretaría de Hacienda (SHCP) trabajan en la modernización de la aplicación del Banco del Bienestar.

Y es que, la aplicación actual solo permite consulta de saldo; revisión de movimientos; ubicación de sucursales o cajeros, y acceso a datos de programas sociales.

Con la nueva aplicación del Banco del Bienestar, se podrían realizar transferencias y pagos de servicios, como sucede con cualquier otra herramienta bancaria. La titular del Ejecutivo espera que la aplicación esté lista para finales de este 2026.

Impulsan internet en todo el país para conectarse a la nueva app

De igual forma, Claudia Sheinbaum destacó que se contempla una base de 154 millones de teléfonos celulares donde se podría utilizar la nueva aplicación.

Además, el Gobierno Federal se apoyará en el proyecto nacional de conectividad, enfocado en llevar internet a todo el país, para que las y los usuarios del Banco del Bienestar puedan conectarse y realizar sus operaciones sin problema.

Para lograrlo, están implementando un esquema con compañías telefónicas privadas para invertir en infraestructura que amplíe la conectividad, en lugar de pagar el uso del espectro radioeléctrico.

Claudia Sheinbaum resaltó que buscan tener internet en las clínicas, centros de salud, hospitales y escuelas de todo el país.

Banco del Bienestar implementará transferencias electrónicas

Durante el último día de la Convención Bancaria, el director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, indicó que en mayo podrían realizarse transferencias en la aplicación. Además, trabajan en incorporar otros medios digitales de pago.

“Pronto daremos a conocer la nueva app: transferencias, SPEI, CoDi y DiMo. Es un proceso gradual y la vamos a ir fortaleciendo”, afirmó.

Esto forma parte de la apuesta del Gobierno Federal por impulsar los pagos digitales por encima del efectivo. Claudia Sheinbaum dijo que, en el caso del Banco del Bienestar, la meta es que ya no se entregue dinero en efectivo.

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