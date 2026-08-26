Sinaloa, Coahuila y Michoacán registran los mayores aumentos de pobreza laboral: Inegi

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En millones de hogares no alcanza para canasta alimentaria. Foto: Cuartoscuro

La pobreza laboral aumentó en Sinaloa, Coahuila y Michoacán durante el último año, pese a que a nivel nacional el indicador mostró una reducción, de acuerdo con los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) correspondientes al segundo trimestre de 2026.

Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, Sinaloa registró el mayor incremento, con 3.7 puntos porcentuales. Le siguieron Coahuila, con 2.6 puntos, y Michoacán, con 2.4 puntos porcentuales.

En el segundo trimestre de 2026, a nivel nacional, el porcentaje de población en pobreza laboral #PL (cuyo ingreso laboral es inferior al valor de la canasta alimentaria) fue de 31.9%, una disminución anual de 3.2 puntos porcentuales.



Según ámbito de residencia, la población en… pic.twitter.com/mZdNA2Wto7 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 26, 2026

Sinaloa registra el mayor aumento de pobreza laboral

De las entidades federativas del país, Sinaloa presentó el mayor incremento anual en el porcentaje de población en situación de pobreza laboral, con un aumento de 3.7 puntos porcentuales entre el segundo trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2026.

Después se ubicaron Coahuila, con un incremento de 2.6 puntos porcentuales, y Michoacán, con 2.4 puntos.

El Inegi define la pobreza laboral como la situación en la que el ingreso laboral per cápita de una persona resulta insuficiente para adquirir la canasta alimentaria correspondiente a su ámbito rural o urbano.

La pobreza laboral disminuyó en 19 estados

El comportamiento de estas tres entidades contrasta con la tendencia nacional. Entre el segundo trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2026, la pobreza laboral disminuyó en 19 entidades federativas.

Las reducciones más importantes se observaron en Morelos, con 11.7 puntos porcentuales; Querétaro, con 10.5; y Estado de México y San Luis Potosí, con 9.3 puntos cada uno.

A nivel nacional, el porcentaje de población en pobreza laboral pasó de 35.1 % en el segundo trimestre de 2025 a 31.9 % en el mismo trimestre de 2026, una disminución de 3.2 puntos porcentuales.

¿Qué pasó con la pobreza laboral entre un trimestre y otro?

El comportamiento cambia cuando se compara el segundo trimestre de 2026 con los primeros tres meses del año.

En esta medición trimestral, las entidades con mayores aumentos fueron Nayarit, con 5.7 puntos porcentuales; Michoacán, con 5.2; y Guerrero, con 4.5 puntos.

En contraste, las mayores disminuciones trimestrales se registraron en Sonora, con 2 puntos; Chihuahua, con 1.7; y Chiapas, con 1 punto porcentual.

El Inegi reportó que, a nivel nacional, la pobreza laboral pasó de 30.7 a 31.9 % entre el primer y segundo trimestre de 2026, un aumento de 1.2 puntos porcentuales.

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