Sofomes endurecen filtros de crédito ante impacto del crimen organizado

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (sofomes) están reforzando sus controles para decidir a quién prestar dinero, particularmente en entidades donde la violencia y la actividad del crimen organizado han afectado la economía.

Desde Cancún, Quintana Roo, donde se realiza la edición número 20 de la Convención de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom), se informó que el otorgamiento de crédito a micro, pequeñas y medianas empresas se ha frenado en estados como Sinaloa.

Así te lo informamos en Noticias en Claro…

Ahí, representantes del sector señalaron que la situación en la entidad es particular y que las instituciones financieras refuerzan sus controles de prevención de lavado de dinero y de calidad de cartera, para evitar que las sociedades financieras sean vinculadas con operaciones relacionadas al lavado de dinero.

Entre los mecanismos de revisión se encuentra la consulta de listas de entidades señaladas por organismos como la OFAC, particularmente en asuntos relacionados con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mientras que el sector reconoce que la situación ha llevado a instituciones a retirarse de determinadas zonas.

“Nosotros no podemos convivir con eso de pagar un derecho de piso porque por ley ya nos vincula con el crimen organizado”, explicó el director general de la Asofom, Jorge Avante.

Ante este escenario, algunas sofomes han cerrado sucursales en estados donde se presentan este tipo de prácticas, con dos sucursales cerradas en esas condiciones, aunque las instituciones mantienen presencia en otras entidades.

Asimismo, los representantes del sector señalaron que la prioridad es evitar cualquier vínculo con actividades ilícitas, aunque esto implique reducir su presencia en determinadas regiones.

El endurecimiento de estos filtros también tiene un impacto para empresarios y pequeños negocios que buscan financiamiento, particularmente en estados afectados por la violencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.