¡Tener trabajo no basta! Millones sobreviven con su salario y buscan ingresos extra

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Tener un trabajo formal no siempre significa contar con ingresos suficientes para cubrir todos los gastos del mes.

Saúl, quien trabaja como guardia de seguridad, recibe 12 mil pesos mensuales, pero asegura que no es suficiente para cubrir sus necesidades.

“Mi sueldo es de seis mil pesos a la quincena, tengo que sacar mínimo unos ocho mil para sobrevivir”. Saúl, guardia de seguridad.

El trabajador señaló que, además de su empleo formal, debe buscar otras fuentes de ingreso para completar el dinero que requiere.

¿Qué son los salarios de sobrevivencia?

De acuerdo con Paulina Gutiérrez, directora operativa de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el aumento al salario mínimo ha permitido que millones de trabajadores dejen atrás los llamados “salarios de pobreza”; sin embargo, una proporción importante de quienes tienen empleo formal se encuentra en lo que la organización denomina “salarios de sobrevivencia”.

“53 por ciento, más de la mitad de la población en México, con salarios formales e inscritos en el IMSS ganan únicamente salarios de sobrevivencia”. Paulina Gutiérrez, directora operativa de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Según la explicación proporcionada por la directora, estos ingresos permiten cubrir necesidades básicas, pero no alcanzan para lo que considera un salario digno.

¿Cuánto tendría que ganar un trabajador para tener un salario digno?

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza calcula que un salario digno tendría que superar los 14 mil pesos mensuales por trabajador.

Paulina Gutiérrez explicó que el costo de una vida digna contempla gastos que van más allá de la alimentación básica. Entre ellos mencionó la posibilidad de contar con una alimentación nutritiva, adquirir ropa y calzado, cubrir necesidades de los hijos, realizar actividades de entretenimiento y disponer de recursos para atender reparaciones de la vivienda.

“El costo de la vida digna implica que puedas tener alimentación nutritiva, saludable, que también puedas tener vestido, que te puedas comprar unos tenis, comprarle a los hijos unos tenis cuando se les acaban o les crece el pie, como yo decía ir a comprarte unos taquitos o al cine, porque eso también incluye la vida digna, poder tener ingresos para reparar alguna cuestión de la vivienda”. Paulina Gutiérrez, directora operativa de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

La diferencia entre un ingreso destinado a cubrir lo indispensable y uno considerado suficiente para una vida digna también se refleja en las posibilidades de los trabajadores para enfrentar gastos que no forman parte del presupuesto cotidiano.

Cuando el sueldo no alcanza para todo el mes

El caso de Saúl refleja esta situación. Aunque cuenta con un empleo formal y percibe 12 mil pesos al mes, afirma que ese ingreso no le permite cubrir sus gastos hasta el final de la quincena.

Por ello, busca otras entradas de dinero para complementar su sueldo y alcanzar el monto que considera necesario para sobrevivir.

La situación también fue descrita por María Guadalupe Espinoza, quien trabaja como encargada de limpieza.

“Nada más gana uno para sobrevivir, la verdad”. María Guadalupe Espinoza, encargada de limpieza.

Cuando el ingreso mensual se destina principalmente a cubrir los gastos básicos, la capacidad para guardar dinero o responder ante una emergencia puede verse limitada.

Empleo formal y salario de sobrevivencia

La diferencia entre tener un trabajo formal y contar con un salario digno forma parte del planteamiento de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

De acuerdo con Paulina Gutiérrez, tener un empleo debe estar acompañado de un ingreso que permita mantener al trabajador y a su familia.

“Quien trabaja debe de tener trabajo digno como un derecho fundamental para que cualquier persona pueda vivir con dignidad, incluye tener un ingreso para mantenerte a ti y a tu familia”. Paulina Gutiérrez, directora operativa de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

La organización señala que, aunque el incremento al salario mínimo ha modificado la situación de millones de trabajadores que anteriormente se encontraban en los llamados salarios de pobreza, actualmente más de la mitad de los trabajadores formales considerados en sus cálculos se ubica en salarios de sobrevivencia.

En este escenario, trabajadores como Saúl recurren a ingresos adicionales para complementar su sueldo, mientras que otros, como María Guadalupe, describen su situación como un ingreso que apenas permite sobrevivir.

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