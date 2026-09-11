PAN advierte riesgo de fraude e intervención del crimen organizado en 2027; pide observación internacional 

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Foto: Cuartoscuro

En el arranque oficial del proceso electoral 2026-2027. El abogado Roberto Gil Zuarth -en representación del presidente nacional- advirtió que México enfrenta una elección distinta, marcada por riesgos para la libertad del voto y la equidad de la contienda.

“Esta no será una elección normal. Los mexicanos libres lo sabemos muy bien. Nuestra democracia enfrenta una doble amenaza: un gobierno que ya no compite en las elecciones, sino que interviene en ellas, y grupos criminales que buscan sustituir la voluntad popular por la voluntad de las armas y del dinero ilícito”, afirmó.

Gil Zuarth informó que la dirigencia nacional del PAN ha solicitado apoyo internacional, particularmente de la Unión Europea, para observar lo que ocurre en México y acompañar el proceso electoral de 2027.

“Por eso, la dirigencia del PAN, justamente en este momento, está pidiendo apoyo internacional, en concreto a la Unión Europea, para que observe lo que está ocurriendo en nuestro país, para que vengan a vigilar nuestras elecciones. No es exageración”, señaló.

El representante panista sostuvo que “el fantasma del fraude electoral está de vuelta en México” y afirmó que hoy existen condiciones de inequidad, uso político del gobierno y participación del crimen organizado que ponen en riesgo la certeza democrática.

“El fantasma del fraude electoral está de vuelta en México y otra vez se opera desde el gobierno. Es el mismo fraude contra el que el PAN luchó por décadas: el del dinero sucio en las campañas, el del gobierno como jefe de campaña, el de los mapaches electorales, la inequidad, el dedazo, el crimen como aliado de los autoritarios”, expresó.

PAN asegura que habrá pocas certezas en las elecciones

Gil Zuarth advirtió además que la lógica democrática se ha invertido, al pasar de la certeza en las reglas y la incertidumbre en el resultado, a un escenario en el que, dijo, existen dudas sobre la imparcialidad del proceso.

“Hoy es al revés: incertidumbre en el proceso y certeza en el resultado. La cancha está inclinada para que siempre gane el mismo partido”, afirmó.

Frente a este escenario, Acción Nacional exigió al INE responsabilidad e independencia ante tres amenazas inmediatas: el uso anticipado de recursos públicos con fines electorales, el debilitamiento de controles institucionales y la intervención del crimen organizado mediante violencia y dinero ilícito.

“Por eso, el PAN le exige al INE responsabilidad e independencia frente a tres amenazas inmediatas. Primero, la grotesca y millonaria campaña anticipada que el régimen hace desde el gobierno, pagada con los impuestos de los mexicanos. Segundo, el desmantelamiento del propio INE (…) Y tercero, lo más urgente: detener el asesinato de decenas de candidatos y aspirantes y cortar las carretadas de dinero de los cárteles del crimen organizado que sustituyen nuestra voluntad”, sostuvo.

Roberto Gil Zuarth subrayó que en cada elección está en juego la libertad de las siguientes generaciones y aseguró que Acción Nacional mantendrá su papel histórico en la defensa de la democracia.

“El PAN tiene memoria. Hemos sido y hoy, más que nunca, seremos el partido de la democracia, el partido de los libres que no quieren vivir hincados ni ante el poder del gobierno ni ante el poder de las armas”, afirmó

“Ya derrotamos a un régimen autoritario. Lo volveremos a hacer”, concluyó.

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