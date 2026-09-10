¿Tienes un empeño en Monte de Piedad? Esto debes hacer con los refrendos 

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Monte de Piedad. Foto: Cuartoscuro.

A casi un año del inicio de la huelga de Monte de Piedad, las personas que mantienen un empeño activo deben continuar realizando los pagos de intereses o refrendos establecidos en su contrato.

Aunque las sucursales permanecen con el servicio suspendido, Nacional Monte de Piedad mantiene habilitados distintos medios alternos para que los clientes puedan cubrir los pagos correspondientes a sus contratos. La institución también informó que durante la suspensión ofrece un refrendo adicional en determinados casos.

¿Cómo hacer los refrendos durante la huelga de Monte de Piedad?

Los clientes pueden realizar el refrendo sin acudir a una sucursal de Monte de Piedad mediante distintas opciones:

Mi Monte App

Mi Monte Web

BancaNet de Citibanamex

Tiendas OXXO

Transferencia vía SPEI

En Mi Monte App o Mi Monte Web, el cliente debe ingresar al apartado de las boletas próximas a vencer o vencidas, seleccionar la opción de refrendo y verificar el monto antes de efectuar el pago.

Para pagar mediante Citibanamex, se debe seleccionar el servicio correspondiente a refrendo e ingresar como referencia el número de contrato. El nombre comercial indicado por Monte de Piedad para este trámite es Monte de Piedad WSRF.

En OXXO, el cliente debe solicitar el servicio “Monte de Piedad Pagos en Línea” y presentar su número de contrato o una referencia generada desde Mi Monte App o Mi Monte Web. El pago es en efectivo y contempla:

Monto mínimo de 50 pesos

Monto máximo de 10 mil pesos

Horario de lunes a domingo, de 7:00 a 21:00 horas

Monte de Piedad recomienda conservar el comprobante de pago de cada operación para cualquier aclaración posterior.

¿Qué es un refrendo de Monte de Piedad?

El refrendo es el pago que permite mantener vigente un contrato de empeño cuando esta opción está contemplada en sus condiciones. De acuerdo con el contrato de Monte de Piedad, el cliente debe realizar el pago en la fecha y por la cantidad establecidas; se aplican los intereses y comisiones efectivamente devengados, además del IVA cuando corresponda.

Al efectuar el refrendo, el comprobante de operación contiene la información actualizada sobre las fechas y los montos que deberán cubrirse posteriormente.

Durante la huelga, Monte de Piedad informó que los clientes con un préstamo activo deben continuar con sus pagos de intereses o refrendos conforme a lo establecido en su contrato.

La institución también señala que ofrece un refrendo adicional durante la suspensión del servicio para contratos que hayan alcanzado el número máximo de refrendos, estén en su último mes de vencimiento o no tengan refrendos establecidos originalmente, entre otros supuestos.

Monte de Piedad sigue en huelga y no hay atención en sucursales

La huelga de Monte de Piedad comenzó el 1 de octubre de 2025 y, de acuerdo con la información publicada por la institución, el servicio permanece temporalmente suspendido en todas sus sucursales.

Por esta razón, los clientes no pueden realizar en las sucursales las operaciones habituales relacionadas con sus empeños. Monte de Piedad mantiene como alternativas sus plataformas digitales y otros medios de pago para que los clientes puedan continuar atendiendo las obligaciones establecidas en sus contratos.

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