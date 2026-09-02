Uber despedirá al 10% de sus empleados en todo el mundo

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Foto: Reuters

Uber despedirá aproximadamente al 10% de su plantilla laboral a nivel mundial, como parte de una serie de cambios organizativos anunciados este miércoles por el director ejecutivo de la compañía, Dara Khosrowshahi.

La empresa cuenta con alrededor de 34 mil empleados y tiene operaciones en más de 70 países, de acuerdo con información presentada recientemente ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

Khosrowshahi comunicó la decisión a los trabajadores mediante un mensaje interno, en el que explicó que Uber realizará modificaciones importantes en su estructura.

¿Por qué Uber despedirá a 10% de sus empleados?

De acuerdo con la compañía, la reducción de personal busca crear una organización más ágil, con menos procesos de coordinación y una asignación más clara de responsabilidades.

Uber señaló que los cambios pretenden facilitar que las decisiones se tomen con mayor rapidez y que los equipos puedan dedicar más tiempo al desarrollo de productos y servicios, en lugar de concentrarse en tareas de coordinación interna.

Con aproximadamente 34 mil trabajadores, una reducción equivalente al 10% representaría alrededor de 3 mil 400 puestos de trabajo, aunque la cifra exacta de despidos dependerá de cómo se implemente la reestructuración.

Foto: Reuters

Uber también sale de Nigeria y Uganda

El anuncio de los despidos ocurre el mismo día en que Uber informó que terminará sus operaciones en Nigeria y Uganda.

La compañía también dejó de operar en Tanzania a principios de este año, como parte de los cambios que ha realizado en distintos mercados internacionales.

Uber inició operaciones en 2009 y posteriormente amplió su modelo de negocio más allá del transporte de pasajeros.

¿Qué servicios ofrece Uber?

La compañía comenzó como una plataforma para conectar a usuarios con conductores que utilizan sus propios vehículos, pero con el paso de los años extendió sus servicios a diferentes actividades.

Entre ellas se encuentran:

Transporte de pasajeros

Entrega de alimentos

Entrega de productos de tiendas

Servicios de mensajería de corta distancia

El modelo de la empresa también ha generado cuestionamientos relacionados con las condiciones laborales y la remuneración de sus conductores, cuyos ingresos dependen de las condiciones de cada país y del número de servicios realizados.

La reducción de personal anunciada este miércoles representa uno de los cambios organizativos más importantes de Uber mientras la empresa continúa ajustando su presencia y operación en distintos mercados.

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