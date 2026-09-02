México le pone lupa al acero de Japón y abre investigación antidumping; importaciones crecieron 35 veces

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Acero. Foto: Reuters

México inició una investigación antidumping sobre las importaciones de placa de acero en hoja originarias de Japón, luego de que la Secretaría de Economía determinara que existen elementos suficientes para presumir discriminación de precios y daño material a la producción nacional durante 2025, de acuerdo con una resolución publicada este miércoles 2 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El procedimiento fue solicitado por Grupo Acerero, empresa que señaló que las importaciones japonesas ingresaron a México en condiciones de discriminación de precios y provocaron afectaciones a sus indicadores económicos y financieros.

La Secretaría de Economía determinó que existen elementos suficientes para presumir que, durante el periodo investigado, las importaciones de placa de acero en hoja procedentes de Japón se realizaron con un margen de discriminación de precios superior al mínimo establecido y causaron daño material a la rama de producción nacional.

Importaciones de acero japonés crecieron 35 veces

Uno de los principales elementos considerados por la Secretaría de Economía fue el fuerte crecimiento de las importaciones de placa de acero en hoja originarias de Japón.

Durante el periodo analizado, de 2023 a 2025, las importaciones japonesas crecieron 35 veces. En 2024 aumentaron 21 veces y durante 2025 registraron un incremento de 61%.

Con este comportamiento, su participación en las importaciones totales pasó de 0.2% en 2023 a 8.3% en 2025.

En el mercado nacional, las importaciones investigadas también ganaron terreno. Su participación en el Consumo Nacional Aparente pasó de 0.1% en 2023 a 4.5% en 2025, un incremento de 4.4 puntos porcentuales.

La Secretaría destacó que este avance ocurrió mientras el mercado mexicano de placa de acero en hoja se contrajo.

Acero japonés llegó hasta 24% por debajo del precio nacional

Otro de los elementos que encontró la Secretaría fue la diferencia entre los precios de la placa de acero japonesa y la producción nacional.

Durante 2023, el precio promedio de las importaciones investigadas se ubicó 15% por debajo del precio de venta de la producción nacional. En 2024, la diferencia fue de 17%, mientras que en 2025 llegó a 24%.

Frente al precio promedio de las importaciones procedentes de otros países, la placa de acero japonesa también registró precios menores: 20% en 2023, 29% en 2024 y 27% en 2025.

La Secretaría consideró que estos niveles de subvaloración estuvieron asociados con el crecimiento de los volúmenes importados y con una mayor participación de Japón en el mercado mexicano.

Producción nacional cayó 31% entre 2023 y 2025

Mientras las importaciones japonesas avanzaron, la producción nacional de placa de acero en hoja registró una caída de 31% durante el periodo analizado.

La producción disminuyó 23% en 2024 y otro 10% en 2025.

El Consumo Nacional Aparente también tuvo una tendencia descendente: cayó 20% en 2024 y 12% en 2025, acumulando una disminución de 29% entre 2023 y 2025.

Las importaciones totales también bajaron 29% durante el periodo analizado. Sin embargo, las procedentes de Japón siguieron una trayectoria contraria y fueron las únicas que registraron un crecimiento considerable.

Ventas nacionales e ingresos también se redujeron

La Secretaría de Economía señaló que las ventas totales de la rama de producción nacional disminuyeron 32% entre 2023 y 2025, mientras que las ventas al mercado interno cayeron 30%.

Los ingresos por las ventas de la mercancía similar en el mercado nacional disminuyeron 41% durante el periodo analizado.

La situación también tuvo efectos sobre los resultados operativos. La utilidad operativa cayó 178% en 2024 y otro 409% durante 2025, de acuerdo con el análisis de la Secretaría.

Así, la rama de producción nacional pasó de registrar utilidades en 2023 a operar con pérdidas desde 2024 y durante el periodo investigado.

El margen operativo pasó de 4.7% positivo en 2023 a 32.1% negativo en 2025, un deterioro de 36.8 puntos porcentuales.

Japón tiene capacidad para seguir exportando acero a México

La Secretaría también analizó la capacidad productiva de Japón y su potencial para colocar más placa de acero en el mercado mexicano.

Entre 2023 y 2025, la capacidad instalada de Japón disminuyó 7%, de 16.4 a 15.2 millones de toneladas, mientras que su producción cayó 8.5%, de 9.6 a 8.8 millones de toneladas.

La capacidad libremente disponible de Japón pasó de 6.8 a 6.4 millones de toneladas. Aun con esa reducción, en 2025 representó más de 16 veces la producción nacional del periodo investigado y más de siete veces el tamaño del Consumo Nacional Aparente mexicano.

En cuanto al potencial exportador, pasó de 8.7 a 8.1 millones de toneladas entre 2023 y 2025. Ese volumen representó en 2025 más de 20 veces la producción nacional y más de nueve veces el tamaño del mercado mexicano medido mediante el CNA.

Para la Secretaría, estos elementos sustentan la probabilidad de que las importaciones japonesas continúen ingresando a México en volúmenes considerables y en condiciones de dumping, lo que podría agravar el daño a la producción nacional.

Grupo Acerero y Ternium representan la producción nacional

La Secretaría identificó a Grupo Acerero y Ternium como las empresas productoras nacionales de placa de acero en hoja durante el periodo analizado.

Grupo Acerero fue considerada representativa de la rama de producción nacional, al aportar 56% de la producción nacional total durante el periodo analizado y 62% durante el periodo investigado.

Además, Ternium manifestó su apoyo a la solicitud de investigación.

Con ambas empresas, la Secretaría determinó que la solicitud está respaldada por el 100% de la producción nacional total de placa de acero en hoja.

¿Qué decidió la Secretaría de Economía?

Con la resolución publicada en el DOF, la Secretaría de Economía aceptó la solicitud de Grupo Acerero y declaró el inicio del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de placa de acero en hoja originarias de Japón.

La investigación comprende las importaciones definitivas y temporales, independientemente del país de procedencia, que ingresen mediante las fracciones arancelarias 7208.51.04 y 7208.52.01 de la TIGIE, o por cualquier otra.

El periodo investigado comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, mientras que el análisis de daño abarca del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2025.

La resolución establece que las productoras nacionales, importadoras, exportadoras y demás personas con interés jurídico en el procedimiento tendrán un plazo de 23 días hábiles para acreditar su interés y presentar argumentos y pruebas.

La Secretaría también señala que, en su caso, podrá aplicar cuotas compensatorias definitivas a productos que se hayan declarado a consumo hasta 90 días antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales que eventualmente se determinen.

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