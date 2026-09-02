Qué es el dumping, cómo se determina y qué relación tiene con el daño a la producción nacional

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Contenedores. Foto: AFP

El dumping es una práctica desleal de comercio internacional que ocurre cuando una mercancía llega a otro país a un precio menor al que normalmente se comercializa en su país de origen, de acuerdo con la Secretaría de Economía y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El concepto volvió a aparecer en México luego de que la Secretaría de Economía abrió una investigación antidumping sobre determinadas importaciones de placa de acero en hoja originarias de Japón. Pero, ¿qué significa exactamente dumping y qué se necesita para determinar que existe?

Dumping, en pocas palabras

La explicación puede ser mucho más sencilla de lo que parece.

Imagina que un mismo producto se vende en dos mercados: en el país que lo exporta y en el país al que llega.

Para la OMC, en términos generales, existe dumping cuando el precio del producto en el país importador es inferior al precio al que ese mismo producto se vende en el mercado del país exportador.

Es decir:

PAÍS DE ORIGEN

Precio normal

PAÍS IMPORTADOR

Precio más bajo

Esa diferencia de precios es el punto de partida para determinar si existe dumping.

¿Qué precios se comparan?

La OMC utiliza dos conceptos para realizar esta comparación.

1. Valor normal

Es, en general, el precio que tiene el producto en operaciones comerciales normales en el mercado del país exportador.

2. Precio de exportación

Normalmente, es el precio al que el productor extranjero vende el producto a un importador del país que recibe la mercancía.

Por eso, cuando se habla de dumping, la pregunta central es:

¿A qué precio se vende normalmente en el país exportador y a qué precio llega al país importador?

La OMC señala que la comparación debe ser equitativa y puede requerir ajustes para considerar diferencias en las condiciones de las ventas, los productos, los impuestos, las cantidades o sus características físicas, entre otros elementos.

¿Entonces vender más barato ya es dumping?

No. Este es uno de los puntos más importantes para entender el concepto.

Que un producto tenga un precio menor en otro mercado no basta por sí solo para establecer una medida antidumping.

La OMC señala que, después de hacer una investigación, deben determinarse tres elementos:

1. Que existe dumping.

2. Que la producción nacional está sufriendo un daño importante.

3. Que existe una relación causal entre el dumping y ese daño.

Por eso, no se trata simplemente de encontrar un producto barato.

¿Cómo se sabe si hay daño a los productores nacionales?

La investigación también analiza qué está pasando con esas importaciones y con la producción nacional.

La OMC establece que deben revisarse el volumen de las importaciones objeto de dumping, sus efectos sobre los precios de productos similares en el mercado interno y la repercusión que tienen sobre los productores nacionales.

También pueden considerarse factores como las ventas, los beneficios, la producción, la participación en el mercado, la productividad, el empleo, los salarios y la inversión, entre otros.

Y hay otro elemento clave: debe demostrarse que existe una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño sufrido por la producción nacional.

¿Por qué existe una investigación antidumping?

La Secretaría de Economía explica que las investigaciones antidumping buscan determinar si existe esta práctica y si ha causado o amenaza causar daño a la producción nacional.

La producción nacional del producto afectado puede solicitar que se inicie una investigación y, una vez abierto el procedimiento, las partes interesadas tienen derecho a presentar información y argumentos ante la autoridad investigadora.

La OMC establece, además, que las investigaciones generalmente parten de una solicitud de la rama de producción nacional y deben incluir pruebas relacionadas con dumping, daño y relación causal.

¿Y qué tiene que ver el acero de Japón?

La Secretaría de Economía abrió una investigación antidumping sobre determinadas importaciones de placa de acero en hoja originarias de Japón.

En ese caso, la resolución señala que las importaciones provenientes de Japón crecieron 35 veces entre 2023 y 2025, mientras que el precio del producto investigado cayó 24% durante ese periodo. Al mismo tiempo, la producción nacional de placa de acero en hoja disminuyó 31%.

Estos datos son parte del contexto de la investigación, pero no significan por sí mismos que ya exista una determinación definitiva de dumping: precisamente para eso se realiza el procedimiento de investigación.

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