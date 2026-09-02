Ebrard se reúne con Howard Lutnick en G20 para abordar tecnología y agenda comercial de México y EE. UU.

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Marcelo Ebrard y Howard Lutnick. Foto: Especial

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, participa este miércoles en la reunión de ministros de Innovación del G20, que se realiza en Chapel Hill, Carolina del Norte, donde inició su agenda con un encuentro bilateral con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.

Durante la reunión, Ebrard y Lutnick abordaron temas relacionados con el desarrollo tecnológico de la región de América del Norte, además de asuntos de la agenda comercial entre México y Estados Unidos.

La reunión de ministros en Chapel Hill fue convocada por la presidencia estadounidense del G20 y tiene como eje las políticas de innovación y el uso de tecnologías para impulsar la prosperidad.

¿Qué temas se abordan en la reunión del G20?

Entre los principales temas de la reunión se encuentran el desarrollo de políticas de innovación y el despliegue de tecnologías para la prosperidad.

También se analiza el desarrollo de mano de obra especializada, así como asuntos relacionados con la Inteligencia Artificial y la innovación industrial para las cadenas de suministro.

La participación de Ebrard contempla así temas tecnológicos y comerciales dentro de la agenda de la reunión de ministros de Innovación del G20.

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