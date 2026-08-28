Denuncias por fraudes telefónicos aumentan 15% en 2026; así puedes identificarlos

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Las denuncias por fraudes telefónicos aumentaron 15% durante la primera mitad de 2026, de acuerdo con la información presentada durante la Convención Nacional de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom) en Cancún, Quintana Roo. Los delincuentes utilizan llamadas en las que se hacen pasar por instituciones financieras para intentar obtener datos personales o dinero.

Entre las prácticas detectadas están las llamadas en las que supuestos representantes de un banco solicitan el NIP de los usuarios o les piden realizar una transferencia hacia otra cuenta con el argumento de que se trata de una operación segura.

Fraudes telefónicos: ¿cómo operan los delincuentes?

Una de las principales formas de operar consiste en contactar a las personas mediante llamadas telefónicas y hacerse pasar por personal de una institución financiera. Así, los supuestos operadores pueden pedir información confidencial, como el NIP, o intentar convencer al usuario de transferir su dinero a otra cuenta.

Ante este tipo de llamadas, la recomendación es no compartir el NIP ni información bancaria y terminar la comunicación si existe una solicitud de este tipo.

CONDUSEF activa herramienta para denunciar fraudes

En junio de 2026, la CONDUSEF activó una herramienta para denunciar intentos de fraude de este tipo. La medida busca facilitar el reporte de llamadas y otras prácticas utilizadas para intentar engañar a los usuarios.

Asimismo, las autoridades han llamado a mantener precaución ante comunicaciones en las que se soliciten datos confidenciales o movimientos de dinero.

Entre las principales recomendaciones están:

No compartir el NIP ni información bancaria por teléfono

No realizar transferencias solicitadas durante una llamada sospechosa

Colgar si la persona que llama solicita datos confidenciales

Reportar el intento de fraude a la CONDUSEF

Asofom advierte sobre riesgos para usuarios

El tema de los fraudes telefónicos fue abordado durante el segundo día de actividades de la Convención Nacional Asofom, encuentro en el que también se discutieron otros retos para las sociedades financieras de objeto múltiple.

Durante el evento se destacó la importancia de que las Sofomes evalúen sus riesgos, informen con claridad los costos y condiciones de sus productos y protejan la información de sus clientes.

De esta manera, la seguridad de los usuarios forma parte de los retos que enfrenta el sector financiero, Mientras tanto, las autoridades y las instituciones continúan trabajando en mecanismos para prevenir y denunciar posibles fraudes.

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